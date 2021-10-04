快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電源管理IC Q4報價續漲 但比Q3收斂

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計廠近期陸續傳出雜音，讓市場對於後續價格走勢格外關注，相關業者指出，第4季電源管理IC價格仍上漲，但漲幅比第3季稍有收斂。

在電源管理IC方面，相關業者包括矽力（6415）、天鈺（4961）、茂達（6138）與致新（8081）、類比科（3438）、通嘉（3588）、虹冠電（3257）等。IC設計業者認為，電源管理IC基本上大多在8吋廠生產，現階段並沒有新增產能，所以供需持續吃緊，目前還沒有報價下跌的空間。

同時，也有IC設計廠表示，上半年報價調漲，主要是反映晶圓代工廠與封測兩端的成本提高，而進入下半年以來，從7月、8月、9月到11、12月，陸續有兩岸的晶圓代工廠報價要調升，相關成本持續上漲。另外一家電源管理IC廠不諱言，之前想要調漲報價，都非常順利，但現在就要跟客戶多協調一下。

以在台積電（2330）投片為例，報價調漲20％，IC設計業者說，目前還在考慮，接下來是要全品項的價格都小幅調漲，還是只針對在台積電投片的產品調升價格。

電源管理IC業者也提到，電源管理IC基本上還是缺貨，只是在今年初時，是幾乎針對每一品項，客戶都會來催貨，但現在只針對特定品項催促。

電源管理 晶圓代工廠

延伸閱讀

半導體鏈漲風 Q4吹不停

MCU是否續漲 有雜音

正文、精測 四檔馬力強

股后信驊亮相 旭隼大黑馬

相關新聞

台積電如何改善車用半導體短缺？劉德音透露關鍵

台積電（2330）董事長劉德音先前接受TIME訪問相關報導近日刊出，其中他也再次回應關於台積電如何幫助改善車用半導體短缺...

蘋果iPad可望續用Mini LED 業者：市場形成潮流更重要

台股指數今（4）日再破底，電子族群中LED股近日傳出，蘋果明後年iPad可望續採用Mini LED面板，激勵台股相關個股...

富邦證券：台灣功率半導體元件供應鏈充滿機會

今年7月歐盟執委會宣布將提案在2035年後禁售燃油車，美國總統拜登也宣布2030年後美國一半以上的新車將是電動車，美歐兩...

拿下日廠五年最優獎 旺宏如何跳出記憶體殺價戰？

「今年日本車電大廠Denso給旺宏（2337）一個連續五年品質最優獎，要有此成績很不容易。」

電源管理IC Q4報價續漲 但比Q3收斂

IC設計廠近期陸續傳出雜音，讓市場對於後續價格走勢格外關注，相關業者指出，第4季電源管理IC價格仍上漲，但漲幅比第3季稍...

TSIA 年會採線上27日召開 聚焦企業數位轉型

台灣半導體產業協會（TSIA） 2021年會論壇因新冠疫情防疫採線上，預計10月27日召開聚焦企業數位轉型，除了台積電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。