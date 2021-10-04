電源管理IC Q4報價續漲 但比Q3收斂

IC設計廠近期陸續傳出雜音，讓市場對於後續價格走勢格外關注，相關業者指出，第4季電源管理IC價格仍上漲，但漲幅比第3季稍有收斂。

在電源管理IC方面，相關業者包括矽力（6415）、天鈺（4961）、茂達（6138）與致新（8081）、類比科（3438）、通嘉（3588）、虹冠電（3257）等。IC設計業者認為，電源管理IC基本上大多在8吋廠生產，現階段並沒有新增產能，所以供需持續吃緊，目前還沒有報價下跌的空間。

同時，也有IC設計廠表示，上半年報價調漲，主要是反映晶圓代工廠與封測兩端的成本提高，而進入下半年以來，從7月、8月、9月到11、12月，陸續有兩岸的晶圓代工廠報價要調升，相關成本持續上漲。另外一家電源管理IC廠不諱言，之前想要調漲報價，都非常順利，但現在就要跟客戶多協調一下。

以在台積電（2330）投片為例，報價調漲20％，IC設計業者說，目前還在考慮，接下來是要全品項的價格都小幅調漲，還是只針對在台積電投片的產品調升價格。

電源管理IC業者也提到，電源管理IC基本上還是缺貨，只是在今年初時，是幾乎針對每一品項，客戶都會來催貨，但現在只針對特定品項催促。