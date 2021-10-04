華碩偕醫界領袖 發表五大智慧醫療成果

華碩（2357）AI研發中心 (AICS) 上週六偕振興醫院魏崢院長、台北慈濟醫院趙有誠院長、彰化基督教醫院林慶雄副院長、中山醫學大學附設醫院曾志仁副院長，與魏正宗副院長等醫界領袖，發表五大應用成果：「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」、「智慧用藥安全系統」、「智慧編碼與醫療決策管理」、「個人化智慧健康管理平台」，共同引領醫療數位轉型。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，AICS致力鏈結產學研醫療應用，今年於國際學術會議發表十篇論文，並落地全台十九家醫學中心與醫院，同時亦與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續導入智慧醫療編碼至全美775家醫院。未來將以智慧醫療資訊系統、醫療大數據、個人化健康管理三大平台延伸AI創新應用，攜手全球健康產業夥伴共創新藍海。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，疫情衝擊下，智慧醫療與數位轉型的挑戰更為嚴峻，與華碩合作的醫療資訊系統，開啟轉型契機。透過全新架構與微服務化，提升既有醫囑系統效率與體驗，亦結合智慧病歷書寫、智慧自動編碼、智慧醫囑開立等AI服務，進一步優化診斷與處置編碼申報品質。此外，北慈也成功導入華碩行動巡房及敗血預測系統，透過臨床決策自動化與智慧化，提高醫護協作效率、醫病溝通與照護品質。