快訊

直播／防疫放寬新制今公布 指揮中心下午2時說明

見光死的《潘朵拉文件》？普亭情婦＆梁振英的海外密帳

華碩偕醫界領袖 發表五大智慧醫療成果

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩偕醫界領袖發表五大智慧醫療成果。圖/華碩提供
華碩偕醫界領袖發表五大智慧醫療成果。圖/華碩提供

華碩（2357）AI研發中心 (AICS) 上週六偕振興醫院魏崢院長、台北慈濟醫院趙有誠院長、彰化基督教醫院林慶雄副院長、中山醫學大學附設醫院曾志仁副院長，與魏正宗副院長等醫界領袖，發表五大應用成果：「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」、「智慧用藥安全系統」、「智慧編碼與醫療決策管理」、「個人化智慧健康管理平台」，共同引領醫療數位轉型。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，AICS致力鏈結產學研醫療應用，今年於國際學術會議發表十篇論文，並落地全台十九家醫學中心與醫院，同時亦與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續導入智慧醫療編碼至全美775家醫院。未來將以智慧醫療資訊系統、醫療大數據、個人化健康管理三大平台延伸AI創新應用，攜手全球健康產業夥伴共創新藍海。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，疫情衝擊下，智慧醫療與數位轉型的挑戰更為嚴峻，與華碩合作的醫療資訊系統，開啟轉型契機。透過全新架構與微服務化，提升既有醫囑系統效率與體驗，亦結合智慧病歷書寫、智慧自動編碼、智慧醫囑開立等AI服務，進一步優化診斷與處置編碼申報品質。此外，北慈也成功導入華碩行動巡房及敗血預測系統，透過臨床決策自動化與智慧化，提高醫護協作效率、醫病溝通與照護品質。

華碩 健康管理 大數據

延伸閱讀

新竹台大分院與微軟結盟 加速智慧醫療發展

在地化語音引擎 華碩、秀傳發表護理表單語音辨識系統

華碩推AI健康管理App

華碩、中山附醫推智慧健康管理APP 將整合遠距醫療

相關新聞

台積電如何改善車用半導體短缺？劉德音透露關鍵

台積電（2330）董事長劉德音先前接受TIME訪問相關報導近日刊出，其中他也再次回應關於台積電如何幫助改善車用半導體短缺...

蘋果iPad可望續用Mini LED 業者：市場形成潮流更重要

台股指數今（4）日再破底，電子族群中LED股近日傳出，蘋果明後年iPad可望續採用Mini LED面板，激勵台股相關個股...

富邦證券：台灣功率半導體元件供應鏈充滿機會

今年7月歐盟執委會宣布將提案在2035年後禁售燃油車，美國總統拜登也宣布2030年後美國一半以上的新車將是電動車，美歐兩...

拿下日廠五年最優獎 旺宏如何跳出記憶體殺價戰？

「今年日本車電大廠Denso給旺宏（2337）一個連續五年品質最優獎，要有此成績很不容易。」

電源管理IC Q4報價續漲 但比Q3收斂

IC設計廠近期陸續傳出雜音，讓市場對於後續價格走勢格外關注，相關業者指出，第4季電源管理IC價格仍上漲，但漲幅比第3季稍...

TSIA 年會採線上27日召開 聚焦企業數位轉型

台灣半導體產業協會（TSIA） 2021年會論壇因新冠疫情防疫採線上，預計10月27日召開聚焦企業數位轉型，除了台積電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。