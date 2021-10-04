聯發科擴大徵才計畫「3倍錄取機會」新鮮人薪水大公開

「聯發科（2454）釋出 2000 名職缺！」、「碩士畢業生年薪上看新台幣 200 萬元！」、「轉職獎金最高 25 萬元！」近期聯發科（2454）宣布大舉徵才，各個消息、薪資福利都吸引著大眾的目光。根據薪資查詢平台比薪水的最新數據顯示，聯發科的平均月薪84,013元、平均年薪1,484,666元，薪資待遇、福利制度不僅令人羨慕，更是一點都不輸護國神山台積電（2330）。

聯發科在台灣半導體業有著舉足輕重地位，近來聯發科徵才消息遍佈，也在業界引起相當大的騷動。不過，比薪水指出，聯發科雖然規模大，但若跟其他半導體公司 ASML 、聯電（2303）相比，聯發科的工作據點算是滿少的，僅在新竹與台北兩處。

根據比薪水的數據顯示，位於新竹的工作佔了 87 %，而台北則是 13 %，而兩地的平均薪資分別是：新竹 82,812 元，台北 82,017 元。

近期，聯發科傳出擴大下半年的徵才計畫，就連聯發科自己的 facebook粉絲專頁小編都驚嘆，這次徵才是「史上最高校招員額」、「3 倍錄取機會」，聯發科也不吝嗇的公開新鮮人薪水，今年（2021年）上半年分享碩士畢業新鮮人年薪150萬元起，下半年馬上變成200萬元，果真是人人稱羨的「高薪」公司。

此外，關於內部真實狀況的整理，從統計資料結果來看，比薪水指出，聯發科內部員工對於福利都感到相當滿意，在評價排行TOP5（固定加薪、年終獎金、公司制度完善、常態加班、工作環境佳）上都沒有出現負面評價。