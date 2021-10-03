IDC：電競PC、電競顯示器未來至2025年持續強勁增長

「宅經濟」商機正夯，帶動電競PC市場持續穩健成長。研調機構IDC指出，全球電競PC、電競顯示器出貨量增幅將持續大於母市場（整體PC、顯示器），預估電競PC出貨量將自2020年4,130萬台成長至2025年5,230萬台，年複合成長率（CAGRs）為4.8%，相關品牌廠華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）可望受惠電競長期增長商機。

根據IDC最新研究報告顯示，全球電競PC、電競顯示器出貨量增幅將持續大於母市場，且未來幾年將維持穩步增長態勢，其中，電競PC（含卓機、筆電）出貨量將自2020年4,130萬台成長至2025年5,230萬台，年複合成長率為4.8%。電競顯示器出貨量則自2020年的1,420萬台，預期到2025年將達2,640萬台，年複合成長率為13.2%。

IDC樂觀預估，主因今年相關市場出貨表現亮麗，儘管全球目前物流成本高昂，且PC、顯示器皆面臨零組件短缺，但電競PC、電競顯示器今年出貨量仍維持強勁增長，截至今年第2季，電競PC／電競顯示器合計出貨量達1,560萬台，年增19.3%。

IDC表示，在2020年新冠肺炎爆發之前，電競市場已經火爆多年，隨著近兩年全球因疫情關係而宅在家，加速整體電競市場需求。儘管隨著全球疫苗加速施打，以及各國政府陸續開放防疫措施，部分人士擔心將影響電競需求，但預期未來整體市場規模仍將穩健增長。

整體來看，電競PC及電競顯示器2020合計市場規模達430億美元，預估到2025年將成長到600億美元，年複合增長率為7.4%。但兩大類產品ASP（產品平均單價）將呈現不同走勢，預計電競PC ASP 將自2020年的925美元增長至2025年的1,007美元，相比之下，電競顯示器ASP將從去年的399美元，預估到2025年將降至309美元。