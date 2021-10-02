施振榮辦金婚音樂會 對葉紫華獻唱高喊三次「我愛你」

宏碁集團創辦人施振榮、葉紫華夫婦今天舉辦「金婚家庭音樂會」，因今年適逢疫情，現場演出者比台下觀眾還多，施振榮不僅再次當金婚音樂會「共同製作人」規劃節目內容，更安排驚喜橋段，驚喜獻唱「愛你一萬年」，還對太太高喊三次「我愛你」後獻上擁抱，驚喜爆表。

今年9月28日是施振榮與葉紫華夫婦結婚五十週年紀念日，原本施振榮規劃與灣聲樂團共同舉辦一場盛大的音樂會邀請好友同聚，在疫情考量下後來改為舉辦「金婚家庭音樂會」，三代家庭成員登場演出(三位海外就學的孫女預錄影片)，與灣聲樂團26位指揮及音樂家共同完成這場精彩的演出，獻上祝福。

施振榮在連續三年擔任新年音樂會共同製作人之後，對規劃音樂會內容愈來愈有心得，此次「金婚家庭音樂會」他再次當起共同製作人，全程與灣聲樂團音樂總監暨指揮李哲藝共同策劃這場音樂會的內容，要給太太葉紫華及現場親朋好友一場最難忘及最感動的音樂會。

施振榮表示，音樂會內容除了有灣聲樂團特別演奏的周藍萍情歌金曲外，我們第三代有天分的孫女也參與一起演出，包括以長笛演奏「夜來香」、木琴演奏「望見青春風」等，還有第三代共同演奏「十八姑娘」，會特別選這首曲子，是因為多位小孫女們如今長大了，一個個成為十八姑娘。

在這場金婚音樂會中，最令人驚喜的橋段，特別事前保密到家，就連施太太都不知道的內容，就是向來木訥的施振榮，從沒開口向施太太表白愛意，這次完全豁出去了，特別安排三首「愛的表白組曲」—「愛你在心口難開」、「月亮代表我的心」、「愛你一萬年」，將他的情意由樂團演奏獻給施太太。

當「愛你一萬年」的音樂聲響起，樂團工作人員突然把麥克風交給施振榮，他起身站到舞台前驚喜獻唱「我決定愛你一萬年」，還對夫人高喊三次「我愛你」後獻上擁抱，讓大家驚喜爆表，五十年來首次把對施太太滿滿的情意一次都表白出來，也讓施太太十分感動。

施振榮回憶說，1971年9月28日，在五十年前一早到施太太家迎親，當時還向邱再興學長借了迎親轎車，再一路從台北開到鹿港，車程長達四、五個小時，抵達彰化的旅館還先補妝後，再回到鹿港老家完成婚禮。9月28日教師節是國定假日，當年路邊都掛著國旗，彷彿普天同慶，即使已過了五十個年頭，至今回想起來依然印象深刻。

施振榮表示，婚後生了三個小孩，一年一個，1976年我們一起創業創立Acer，是我們的第四個小孩，如今我們已有八個孫女和孫子，每周定期聚會，雖然疫情後我們改在空中聚會，過得十分幸福快樂。

今天的「金婚家庭音樂會」除了家人共同參與外，施振榮也特別邀請了宏碁共同創辦人包括黃少華、邰中和、林家和，以及他的第一位老闆兼學長—邱再興等好友夫婦共同與會，由於疫情限制與會人數，上台演出者比台下的觀眾還要多。