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美方強索我半導體業資料？經濟部：政治操作的假議題

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於媒體報導指美方強要半導體業者的供應鏈資料，經濟部今（2）日強調此為美方了解整體供應鏈全貌，並非針對特定業者，所謂美國政府強迫我國公司揭露（美國）客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題。

經濟部表示，對於相關事宜，經濟部一直以來皆有掌握資訊，並積極與業者保持聯繫，美方今年9月23日與半導體業者會後，經濟部即聯繫台積電討論處理狀況，公司也公開表示政府一直很關心，相關批評應以事實為本，國內產業不應成為國內政治攻防的犧牲品。

經濟部再次澄清美方問卷的議題，表示美方所提調查半導體業問卷，是為了解整體供應鏈全貌，26項題目其中半數是提供予半導體設計、製造（代工、自行生產）及後段封測等業者，其餘則是予半導體終端使用者，並非針對特定業者，且採自願性質。

經濟部說，台灣業者也已明確表示立場，如涉及客戶隱私資訊之商業機密，未經客戶同意將不予提供。

經濟部強調，台灣半導體產業發展至今，已成為全球高科技創新研發的重要夥伴與後盾，對我企業而言，美國公司本就是為最大宗客戶之一。換句話說，所謂美國政府強迫我國公司揭露(美國)客戶訊息的論述，完全就是政治操作的假議題。

經濟部說，在許多產品中，都可見國際品牌應用台灣半導體進行創新，台灣政府亦將全力協助我業者與國際溝通，相關聯繫管道無論是經濟部、政府各單位及業者溝通都已暢通無礙，政府會全力協助我商各項國際溝通，絕對不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

經濟部表示，台灣政府於去年12月至今年1月間，接獲我國駐外代表處反應國際車用電子晶片供應不足時，經濟部即全力處理晶片缺貨問題，我國業者也積極配合，預估短期內晶圓出貨可望達到供需平衡。

經濟部指出，部長王美花也已說明，目前的出貨瓶頸並非我業者的製造量能，而是晶圓後續的封裝工序。待東南亞疫情紓緩、產能恢復後，問題將可望獲得緩解。

經濟部 半導體 美國

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