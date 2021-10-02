友善職場成效佳 群創獲頒「五心績優職場認證」

群創光電（3481）致力於推動幸福職場，今（2）日獲頒由台南市勞工局舉辦的「五心績優職場認證」肯定，由台南市長黃偉哲親自頒獎表揚，群創總經理楊柱祥代表受獎。群創今年首次參選，即以優異的整體績效表現，榮獲友善職場標竿企業殊榮。

群創總經理楊柱祥表示：「此次群創榮獲五心績優職場認證殊榮，不僅是一種肯定，更是責任的延伸，群創致力推動心安、身安、家安、業安四安職場精神，為同仁塑造成就共享、和諧溫暖、健康安全的工作環境做出最大努力，同時透過與政府、學界的合作，共同培育人才，為台南吸引更多科技人才，創造眾多優質及優渥的工作機會。」

打造多元共融友善職場

群創致力實踐友善職場且落實完善性別友善措施，並積極推動職場工作平權。群創全廠區女性主管人員逐年遞增，截至2020年比例高達18.81%。自2019年起連續兩年，群創女性主管晉升表現皆高於男性主管，顯示群創重視多元與共融，讓更多女性員工能長期留任，發揮個人價值，並對公司做出貢獻。

同時，群創亦積極推動母性健康保護措施，及優於法令的福利與假勤制度，全力支持育嬰留職停薪，且復職後依個人需求彈性調整工作內容，使員工育嬰留停後復職留任率達近9成。在育兒方面，2020年共有800名群創寶寶誕生，生育補助津貼近160萬元，且公司內更設有「小小群創成長室」協助員工托育，及全台亦有配合40間特約幼兒園，可享專屬折扣，讓同仁安心工作無後顧之憂。

在疫情期間，員工除享有原有「家庭照顧假」外，群創也升級推出「防疫照顧假」和「居家工作防疫假」等假勤福利，讓員工更可彈性運用，促進工作、家庭與生活平衡。

另一方面，群創深耕關懷弱勢族群，致力提升晉用身障人員，2020年每季舉辦一次身障人員招募專場，人員入職後亦積極提供職務再設計、輔助等措施，讓人員得以適應工作職務場域。群創秉信，當公司能照顧好每位員工的職場生活，就能照顧好56,000個家庭的健康與幸福。

實踐智慧職場再進化

群創積極推展職場生活智能化，以更聰明、便利、貼心的方式幫助同仁解決職場事務，包括透過資訊化系統管理隨時掌握員工健康狀況，讓員工能夠一鍵處理職場大小事；結合線上資源和認證機制，協助同仁發展多元能力與創新思維；全面打造優質的人員與職場環境安全管理，於疫情期間力守每位員工的身心健康，打造安心無虞的工作環境。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示：「一個能真正留才的職場，需要多年的投入和管理，且需用心觀察員工在職場上的需求，制訂出對員工真正有感的制度和福利，才能打造出有溫度的幸福職場。」未來群創將持續投入友善職場的經營，致力達成「永續核心‧共好共榮」目標願景。