快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

台達收購March Networks 強化智慧建築布局

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電子（2308）今（1）日 宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.向Infinova International Ltd.以1.14億美元（約合新台幣31.63億元）收購Infinova (Canada) Ltd.及旗下影像監控服務公司March Networks和各國子公司100%的股權。

台達電表示，March Networks是加拿大一家專精於影像監控及商業智慧分析解決方案的公司，並具備提供VSaaS（Video Surveillance as a Service 影像監控服務）的雲端平台技術及管理能力，未來結合台達在安防及樓宇自動化的多元產品組合，將可更加完善台達於智慧建築的布局。

台達電執行長鄭平表示，安防監控是智慧城市中不可或缺的重要基礎服務，全球商用影像監控市場預期將會蓬勃成長，March Networks過去即以其強大的雲端服務及商業智慧分析能力，為全球許多知名的金融機構、零售商場、交通運輸及商業客戶提供完整的垂直整合影像監控解決方案，是市場中的領導公司。相信在March Networks加入後，能在子公司晶睿之外，為台達進一步擴展視訊監控市場，並延伸到智慧建築及智慧城市中的應用，使台達的物聯網智慧解決方案更加全面。

March Networks的總裁暨執行長Peter Strom表示，台達的營運十分健全，年營收約可達100億美元，全球有超過8萬名員工，併購經驗豐富，相信能幫助March Networks往後的策略成長。我們將持續為全球客戶提供高品質的雲端VSaaS（Video Surveillance as a Service 影像監控服務）及影像商業智慧分析解決方案，並積極的尋求成長。

交易完成後，March Networks將繼續營運，管理團隊也將持續於加拿大的總部帶領公司發展。台達電強調，本案完成取決於合約約定之先決條件是否成就，包括取得相關政府主管機關核准。

台達電 雲端服務 智慧城市

延伸閱讀

台達獲英僑商務協會 首頒「最佳企業氣候行動獎」首獎　

台達榮獲英僑商務協會頒發「最佳企業氣候行動獎」首獎　

奇鋐、台達電 四檔叫好

台達電缺料 牽動Q4營運

相關新聞

貿聯砸146億 併德商事業群

貿聯-KY昨（1）日宣布將以企業價值金額約4.51億歐元（約新台幣146.86億元），收購德商LEONI AG的工業應用...

矽晶圓火熱 日廠擬在台擴產

日本矽晶圓大廠勝高（SUMCO）日前宣布，和客戶簽訂五年約，並且敲定了價格和數量，將斥資2,287億日圓（約新台幣580...

王美花：晶片缺貨 卡在大馬

外媒報導美國商務部要求台積電等晶片製造商提供下單、庫存等資料，引起朝野關注。

鴻海俄州建生產據點 秀實力

鴻海集團宣布與美國電動車新創公司Lordstown汽車結盟，彭博資訊專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，此舉看似...

車用出貨旺 貿聯業績站高崗

貿聯董事長梁華哲原本是半導體業研發部門，因幫太太任職的線束公司，看到連接線材需求量大、毛利又高的發展潛力，自行創業。他發...

台達電買加拿大商 強化智慧建築布局

台達電子昨（1）日宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.向In...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。