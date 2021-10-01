台達收購March Networks 強化智慧建築布局

台達電子（2308）今（1）日 宣布將透過子公司Delta International Holding Limited B.V.向Infinova International Ltd.以1.14億美元（約合新台幣31.63億元）收購Infinova (Canada) Ltd.及旗下影像監控服務公司March Networks和各國子公司100%的股權。

台達電表示，March Networks是加拿大一家專精於影像監控及商業智慧分析解決方案的公司，並具備提供VSaaS（Video Surveillance as a Service 影像監控服務）的雲端平台技術及管理能力，未來結合台達在安防及樓宇自動化的多元產品組合，將可更加完善台達於智慧建築的布局。

台達電執行長鄭平表示，安防監控是智慧城市中不可或缺的重要基礎服務，全球商用影像監控市場預期將會蓬勃成長，March Networks過去即以其強大的雲端服務及商業智慧分析能力，為全球許多知名的金融機構、零售商場、交通運輸及商業客戶提供完整的垂直整合影像監控解決方案，是市場中的領導公司。相信在March Networks加入後，能在子公司晶睿之外，為台達進一步擴展視訊監控市場，並延伸到智慧建築及智慧城市中的應用，使台達的物聯網智慧解決方案更加全面。

March Networks的總裁暨執行長Peter Strom表示，台達的營運十分健全，年營收約可達100億美元，全球有超過8萬名員工，併購經驗豐富，相信能幫助March Networks往後的策略成長。我們將持續為全球客戶提供高品質的雲端VSaaS（Video Surveillance as a Service 影像監控服務）及影像商業智慧分析解決方案，並積極的尋求成長。

交易完成後，March Networks將繼續營運，管理團隊也將持續於加拿大的總部帶領公司發展。台達電強調，本案完成取決於合約約定之先決條件是否成就，包括取得相關政府主管機關核准。