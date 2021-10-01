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貿聯出資4.51億歐元 收購德商工業應用業務

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

貿聯-KY（3665）與德商LEONI AG 宣布，今（1）日雙方已達成最終協議，貿聯將以企業價值金額約4.51億歐元，收購LEONI工業應用事業群業務（LEONI Industrial Solutions），此交易已獲得貿聯-KY董事會通過，將以現有現金和融資進行。

LEONI工業應用事業群為全球知名的線束和線束系統領導者，2020年營業額約為 4.30億歐元，終端市場涵蓋數據通訊、醫療保健、機器人解決方案、工業自動化、電動車、軌道運輸等國際知名客戶群，據點橫跨歐洲、北美以及亞洲，於多項領域的尖端技術享有領先地位。

LEONI AG 執行長 Aldo Kamper表示：「工業應用事業群至今在全球的營運仍相當出色，未來仍深具潛力，但由於公司產品和服務策略轉變，聚焦至汽車業，因而促成與貿聯的交易。」

貿聯-KY 為線束和連接服務解決方案的國際供應商，此一收購案將一舉擴大貿聯在先進工業應用及歐洲市場的能見度。

貿聯-KY董事長梁華哲表示：「收購LEONI工業應用事業群將推升我們的技術和服務能力、強化全球規模、拉近與客戶的距離，並獲得新的工業用客戶。此次收購將進一步實現產品多元化的長期策略，也為多個長期動能帶來立即性的增長。」

貿聯

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