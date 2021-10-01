圓剛深耕教育市場 獲選50大教育科技企業

圓剛科技（2417）今（1）日表示，入選由經濟部工業局、資策會與HolonIQ 聯合舉辦的臺灣區最具創新代表性前50強教育科技公司，同時也取得與亞洲其他企業繼續角逐 East Asia EdTech 150席次的殊榮。圓剛科技深植數位學習產業多年，從無線麥克風、音響、影像編碼器等教室設備，近年也持續推出網路攝影機、電話揚聲器等個人遠距學習的設備。

Holon IQ為全球最大的科技教育調查研究機構，每年都會發表重要國家與全球各區域最具創新的公司，也是國內外各大知名媒體參考的重要資料，今年Holon IQ 特別委託經濟部工業局與資策會舉辦臺灣區的EdTech 50，十份重視台灣智慧學習產業的蓬勃成長。

圓剛表示，因應疫情的新常態，專為教師、學生提供高品質且可靠的線上影音設備；遠距教學時，畫面需要完整展示講師動作、書面教材、手寫板書，收音必須清楚不含環境噪音的干擾，同時所有設備的架設、安裝設定要易於讓老師使用。其中高畫質網路攝影機PW513、PW315，以高畫質、超廣角的視訊解決所有影像需求，PW313D雙鏡頭網路攝影機更針對教育需求，打造結合視訊與實物投影的教學架設。

音訊設備則以AS311麥克風揚聲器做全方位的清晰收音，特殊搭載的AI降噪功能則保留講者的聲音，屏除環境雜音。圓剛所有設備都不需要額外安裝軟體，大幅降低使用門檻，透過這些簡單完整的混合式教學架設，解決受疫情、交通阻隔的教學需求。

為了提供高品質的產品，圓剛堅持台灣設計及台灣製造，更有專業完善的諮詢規劃服務。目前推出七天產品試用活動，提供多款產品讓企業和學校在購買前能事先試用，確保符合使用需求。