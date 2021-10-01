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廣達斥資5.5億元 加碼Lumus布局AR市場

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

廣達（2382）今 (1) 日公告，將認購以色列擴增實境（AR）公司 Lumus 特別股，預計以每股 63 美元 (約新台幣 1748 元) 取得約 31.74萬股，交易金額達約 2000 萬美元 (約新台幣 5.55 億元)，持股比例將從目前約 5.79% 提升至 10%，擴大布局 AR/VR 等應用。

廣達 2015 年即投入 AR 眼鏡與頭戴式裝置的開發，2016 年參與投資 Lumus，是 Lumus 目前主要合作的 ODM 廠商，廣達表示，看好 Lumus 的技術，以及未來 AR/VR 的發展空間，這次加碼投資，可望深化雙方合作，並加速產品推出，廣達認為， AR/VR 未來在教育、醫療等專業領域上，都具有龐大的發展空間。

廣達副董事長梁次震之前表示，廣達在智慧眼鏡市場不會缺席，內部更已籌組上千人 AR/VR 團隊，市場也多次傳出廣達可望拿下蘋果 AR 眼鏡代工訂單。

廣達

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