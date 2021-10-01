全達董事會通過 以1.08億元投資三全科技
電子零組件通路商全達（8068）30日董事會通過，投資三全科技股份有限公司，普通股共6,029,922股，投資每股價格為新台幣18元，共計108,538,596元；公司表示，同為電子零組件通路商，兩家公司的合作，將進一步結合資源，深耕電子產業。
全達為聯發科（2454）、Microsoft 等國際大廠電子零組件產品代理商，代理產品類別以特定應用 IC、LCD-TV turnkey solution 等為主。三全公司主要業務則為半導體代理通路(IC)，主要客戶為羅技(Logitech)，供應商則為星宸科技 (SigmaStar)；近兩年經營績效為2020年營收10.17億，每股純益0.65元；2021年1-8月營收15.28億，EPS 1.56元。
三全公司所處產業，未來市場需求呈穩定成長，且與羅技合作多年，彼此已建立良好且互信互賴的關係，尤其與全達為相同業務類型之企業，同樣在電子零組件通路經營多年，三全公司這兩年經營績效都有不錯的表現，預計在投資後，可為全達的營收及獲利帶來貢獻。
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