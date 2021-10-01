新竹台大分院與微軟結盟 加速智慧醫療發展

國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院與台灣微軟宣布結盟，搶先擘劃數位醫療藍圖，計畫導入微軟多項前瞻技術解決方案，並聯手微軟醫療合作夥伴，共同建立「智慧醫療協作平台」，加速發展遠距照會、精準醫療等場創新應用，共創台灣未來醫院典範場域。

台灣微軟表示，智慧醫療在疫情影響下促成前所未有的發展，以人為本的智慧化醫療服務成轉型主流，在政府逐步開放數位醫療的局勢下，醫療界得以借助科技力量減低第一線醫護人員和患者的負擔、完善病患的診療服務。

新竹台大分院院長余忠仁表示，智慧醫療是現在進行式，也將是未來十年醫療產業的主流趨勢，台灣醫療產業在政府的大力支持下，加緊推動發展進程。新竹台大分院以成為醫學中心與智慧醫療典範為願景，藉由與微軟緊密的合作，我們將整合三個院區的醫療資源，部署自動化流程與導入 AI 大數據洞察，創造科技加乘醫療的綜效，減輕醫療人員壓力，也帶給病人更優質的就醫體驗。

台灣微軟總經理孫基康表示，很高興與新竹台大分院展開策略合作，一同打造智慧醫療願景。微軟深知醫療產業常有資源不足或有時間上的挑戰，因此賦能產業發展智慧醫療藍圖，以資料與資安為核心，協助醫療院所建立安全的智慧醫療協作平台，藉數位科技增加患者互動、提升團隊合作、強化臨床和營運洞察，使醫病雙方擁有更佳的照護與體驗。智慧醫療根植於數位化推動，期待透過此次合作，為台灣醫療產業推進革命性創新與發展。

新竹台大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎表示，資通訊科技近年來廣泛地應用在醫療及健康領域，我們與微軟的合作包括醫療照護、疾病監測、經營管理、教育和研究。智慧醫療的使用者是醫療人員，研發、製造端則在科技產業，唯有透過雙方彼此密切合作，才能研發最符合智慧醫院需求的產品。我們期待與台灣微軟一同建造智慧醫療的尖端醫療環境，讓新竹台大分院快速邁向建構永續發展的智慧醫院未來願景。