美要求台積電供資料 王美花：了解車用晶片短缺原因

美國商務部要求台積電、三星、海力士以及英特爾等晶片製造商在11月8日提供客戶名單、庫存以及未來生產計畫等資料等商業機密，被認為將侵害台積電權益。經濟部長王美花今（30）日受訪表示，廠商提供資料屬於自願性，台積電也強調不會侵害客戶及股東權益的資料。

王美花說明，美國商務部日前提供問券給許多廠商，並非針對台積電，認為不應該將特定廠商當作政治攻防。她說，美國所要求資料是自願性，台積電也強調不會提供侵害到客戶、股東權益的敏感資料，目前還在思考可以提供甚麼資料。

王美花補充，依據她了解，美國之所以會關心是因為車用晶片短缺，既使經過台灣廠商努力增加生產仍無法解決汽車廠商缺貨問題。

她說，台灣是車用晶片代工生產，後續還會交由晶片設計廠商以及封裝測試，但因為在台灣三分之二封裝測試是送往東南亞國家，但因為前幾個月馬來西亞疫情較嚴重，封裝測試廠有停工停產，但現在都已經恢復八成左右，相信對晶片供給有幫助。