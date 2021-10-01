快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美要求台積電供資料 王美花：了解車用晶片短缺原因

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
台積電。記者宋健生／攝影
台積電。記者宋健生／攝影

美國商務部要求台積電、三星、海力士以及英特爾等晶片製造商在11月8日提供客戶名單、庫存以及未來生產計畫等資料等商業機密，被認為將侵害台積電權益。經濟部長王美花今（30）日受訪表示，廠商提供資料屬於自願性，台積電也強調不會侵害客戶及股東權益的資料。

王美花說明，美國商務部日前提供問券給許多廠商，並非針對台積電，認為不應該將特定廠商當作政治攻防。她說，美國所要求資料是自願性，台積電也強調不會提供侵害到客戶、股東權益的敏感資料，目前還在思考可以提供甚麼資料。

王美花補充，依據她了解，美國之所以會關心是因為車用晶片短缺，既使經過台灣廠商努力增加生產仍無法解決汽車廠商缺貨問題。

她說，台灣是車用晶片代工生產，後續還會交由晶片設計廠商以及封裝測試，但因為在台灣三分之二封裝測試是送往東南亞國家，但因為前幾個月馬來西亞疫情較嚴重，封裝測試廠有停工停產，但現在都已經恢復八成左右，相信對晶片供給有幫助。

台積電 美國商務部 晶片 王美花

延伸閱讀

路透：王美花稱加入CPTPP體制面易克服 會員國尚無異議

紙本五倍券首批預訂10月1日截止 逾1052萬人完成預約

影／美要台積電機密 江啟臣：影響台灣半導體競爭力

五倍券數位綁定搭好食券不夠熱 經濟部考慮晚鳥方案

相關新聞

台積電運動會今年確定停辦 逾5億元紅包照發

台積電（2330）運動會今年確定停辦，台積電今（1）日內部公告，因應國內疫情仍維持在二級警戒，疫情雖趨於穩定，但危機尚未...

鴻海買Lordstown車廠 Apple Car搶單不保證能成功

鴻海（2317）計劃以2.8億美元的交易，買下美國新創汽車公司Lordstown Motors位於俄亥俄州的工廠，可讓它...

廣達出資5.5億元 認購以色列擴增實境公司特別股

廣達（2382）今（1）日公告，參與認購以色列擴增實境公司Lumus特別股，以每股63美元購入31.74萬股，投資金額達到2000萬美元、約5.55億元新台幣...

美要求台積電供資料 王美花：了解車用晶片短缺原因

美國商務部要求台積電、三星、海力士以及英特爾等晶片製造商在11月8日提供客戶名單、庫存以及未來生產計畫等資料等商業機密，...

台積電被迫向美國提交機密資料 莫非是為了英特爾？「平凡廚師撿到米其林食譜也難做好菜」

根據南韓媒體報導，美國政府要求台積電、三星等晶片製造商提交包括：客戶名單、庫存狀態和未來生產計畫等機密資料。

鴻海砸64億元俄亥俄州買廠 跨出在美生產汽車第一步

商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors公司（那斯達克股票代碼：RIDE）與鴻海科技集團今（1）日宣布，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。