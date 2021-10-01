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陸大蘇州地區今復電！界霖：全面復工
導線架大廠界霖（5285）今（1）日公告指出，代子公司蘇州住立精工有限公司公告復電復工事宜，大蘇州地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工，並於10月1日起全面復電復工。
界霖指出，本公司調整十一假期，視情況進行生產調度，以配合客戶需求。
法人看好界霖在功率元件市場需求續強，且供給吃緊態勢至少今年底前無法舒緩，第3季營收有機會再寫新猷。明年在楠梓三廠金屬表面處理與蘇州二期擴廠後投產開始貢獻營收，有助營運規模再放大。
市場認為，經過這五日的限電調整，本週起限電措施可望逐漸鬆綁，也有廠商指出，對零組件廠商來說，其實工廠內最大的電力使用量是冷氣，冬天跟夏天的電費可以差到三分之一的電費。
界霖今年前8月合併營收41.76億元，年增53.9%，創歷年同期高。
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