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遠傳實踐ESG具體有感 入選天下永續公民獎前10強

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
遠傳電信再度入選天下永續公民獎，總經理井琪(右)出席領獎。圖/業者提供
遠傳電信再度入選天下永續公民獎，總經理井琪(右)出席領獎。圖/業者提供

《天下雜誌》揭曉2021年「天下永續公民獎」榜單，遠傳電信（4904）運用電信本業優勢進行社會參與，包含在蘭嶼、綠島等台東縣11處衛生所打造5G遠距診療服務，讓偏鄉病患免去長途跋涉之苦，成為今年「永續百強」最大創新亮點，被主辦單位形容為：「理性與感性兼具」，也讓遠傳電信再度入選「大型企業組」前十強，獲得第九名佳績。

「天下永續公民獎」評選今年邁入第十五年，9/30舉辦頒獎典禮，「永續百強」榜單囊括全台ESG（環境、社會、治理）表現最佳企業，是國內參與規模、影響力最大的CSR獎項之一。本項調查參考國際指標與評量方法，綜合四大構面包含「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」，評選台灣最佳永續企業，上述指標需有頂級表現，才有機會躋入前十強之列。

遠傳電信在今年評選中表現亮眼，主辦單位形容，「遠傳電信以理性與感性兼具方式，在ESG的實踐上具體而有感」，包含遵循科學基礎減碳的方法投入環境，躋身道瓊永續指數成分股展現治理水平，在接軌國際的永續進程中，展現濃厚在地情懷。主辦單位更指出，「遠傳從資通訊核心職能出發，讓遠距診療成真，為城鄉差距與高齡社會的台灣社會，帶來醫療正義的實現。」

遠傳電信總經理井琪表示，感謝再次獲得評審團隊肯定，CSR是企業的社會責任，遠傳和我們同仁都非常的支持與投入，並整合進公司營運策略中。遠傳也致力於數位轉型，持續深耕「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)，並藉著這些核心能力善盡社會企業責任，期盼帶動社會正向循環與改變。

在國際行動網路調查權威Opensignal公布最新5G體驗報告中，遠傳電信在下載速度、上傳速度、影音體驗等指標均位居世界第一，遠傳也運用本業優勢的世界級5G通訊品質在蘭嶼、綠島等台東縣11處衛生所打造5G遠距診療服務，將影像及檢測的生理數據快速而清晰地傳給遠端專科醫生，讓偏鄉病患不需長途跋涉就能獲得醫療照護。

遠傳也運用「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)的核心能力，與亞東、花蓮慈濟、高雄醫大附設中和醫院等三大醫學中心結盟，啟動國內第一個5G遠距診療臨床示範計畫，透過科技突破城鄉隔閡，實踐醫療「零偏鄉」願景。遠傳長達15年間也持續關心弱勢兒少，包含為弱勢兒少募集助學金，多年來也推動「翻轉教育　讓愛遠傳」公益專案，縮短城鄉間的數位落差。

遠傳永續成績表現也十分亮眼，獲得國際知名金融媒體「全球企業展望」（Global Business Outlook, GBO）所頒「2021年GBO全球企業獎」，於眾多全球受評企業中脫穎而出，榮獲「最佳企業社會責任」獎（Best CSR Company – Telecom, Taiwan 2021）殊榮；遠傳電信更兩度入選DJSI 道瓊永續世界指數成分股，在全球逾百家電信公司中榮獲第四名，連續五年入選DJSI新興市場成分股。

遠傳電信 5G

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