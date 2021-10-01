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外資：限電對蘋果ODM／EMS廠影響有限

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

中國大陸限電一事讓產業界憂心忡忡，不過，美系外資認為，蘋果手機的ODM/EMS廠在此的風險有限，且與上游/半導體行業相比，ODM/EMS業務則電力使用的更少、但勞動力需求大。

美系外資最新報告表示，蘋果iPhone13系列銷售熱，消費者買新機的交貨期拉長到近一個月的時間，在中國及美國市場甚至可能要等超過一個月，看好供應鏈廠商將受惠，推升11月、12月的業績表現，預估此動能甚至可延續到明年第1季。

美系外資認為，以目前全球交期來看，iPhone13 Pro Max、Pro全球交期分別為16~28天、15~27 天，較去年iPhone 12 Pro Max、Pro的11~22天、18~24天更久；iPhone 13、13 mini的全球交期則分別是10~14、11~14天。

外資指出，交貨時間更長有兩大原因，第一，中國大陸市場iPhone 13 機型比 iPhone 12 機型的初始定價便宜300-800元人民幣，較低的定價吸引買氣。第二，因疫情導致的中斷，在iPhone 13 週期中可能會更面臨更嚴重的零組件短缺和物流/勞動力等問題。

iPhone 外資

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