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台積夢大爆發！高雄、台南移轉量同創史上新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
高雄。記者游智文／攝影
高雄。記者游智文／攝影

高雄、台南9月買賣移轉棟數出爐，高雄9月3,677棟，月增4成，年增4.9％，創下高雄歷年最佳的9月表現。觀察高雄今年前三季總移轉棟數累計已達31,302棟創下新高，是2016年房地合一上路後，同期首度突破3萬棟大關。

台南本月表現與高雄同樣創下多項新紀錄，本月移轉棟數為2,221棟，月增18％，年增4%，也創下台南史上表現最佳的9月，同時第三季以6,640棟，締造出縣市合併後，最佳的第三季表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台積電（2330）傳出將在高雄設廠後，高雄房市不只注入強心針，從9月移轉棟數來看，更是神翻轉，由於南台灣疫情穩定，縣市建設利多，加上南科、台積電擬設廠等題材持續推助下，預料「台積夢」買氣還會持續上揚。

根據台灣房屋統計，本月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、前金區及鳳山區，前金區為本月最大黑馬，以411棟居次，月增達395.2%，年增367%排名第二，受台積電設廠備受關注的楠梓區，本月移轉372棟，月增31.4%，年增7.5%，表現同樣亮眼。

台灣房屋美麗島中正加盟店店東劉坤旺說，前金區歷年單月房市移轉量鮮少破百棟，本月衝破400棟，表現驚人。

他表示，前金區是高雄主要行政機關特區，鄰近五福商圈、擁有愛河景觀生活圈及捷運橘線繞行，生活機能佳，但因發展早、多高屋齡中古住宅，房市交易量不高，近期受高雄舊市議會聯開案及永碩投資買下華園大飯店等投資案帶動，區域房地開始受投資人青睞。

其中，城揚、京城、國泰等知名建商皆陸續推出新大樓建案，房價已有3字頭實力，除了新案交屋潮助攻，前金區不少中古華廈大樓仍有1字頭可尋，看好未來漲聲，亦吸引不少投資族趁低檔進場卡位。

一向就是房市熱絡的三民區，繼2013年5月後，再度衝上700棟，台灣房屋愛河之心加盟店店東林家福表示，三民區擁有強勁的剛性買盤支撐，買氣一直相當熱絡，本月衝上高峰應受交屋潮影響，包括中都重劃區、後驛、科工館等商圈都是主要熱區。

台南9月買賣移轉棟數，由安南區、安平區、仁德區拿下前三，安南區以304棟居全市之冠，安平區259棟居次，仁德區為246棟。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，台南持續受南科效應加持，不只南科周邊區域買氣居高不下，效益外溢至整個大台南地區，包括土地、廠房、住宅及預售屋等交易都是強強滾。

仁德區為本月前三名行政區中，唯一年月表現雙增的區域，年增達4倍之多，薛大川說，仁德少有大樓新案，近期千戶造鎮大案「上東城」推出，今年6月就曾創下近700戶交屋的驚人數字，本月同樣有約百戶的交屋潮助攻，讓數字增幅明顯。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
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