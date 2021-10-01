鴻海砸64億元俄亥俄州買廠 跨出在美生產汽車第一步

商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors公司（那斯達克股票代碼：RIDE）與鴻海科技集團今（1）日宣布，已達成原則性框架協議，鴻海（2317）預計以2.3億美元（約新台幣64億元）購買Lordstown廠房與設備，雙方並簽署股份認購協議，由鴻海以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors 認購約5,000萬美元的公司普通股，此價格為框架協議簽署日前十五個交易日的平均日交易價，鴻海在一定期限內將持續持有這些股份。

鴻海指出，雙方框架協議內容如下：

Lordstown Motors和鴻海將盡商業上的最大努力，談判達成最終協議，鴻海預計以2.3億美元購買Lordstown廠房與設備，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產，將在Lordstown Motors位於俄亥俄州620萬平方英尺的生產和組裝工廠共同展開電動車合作項目。

雙方將討論簽署一份製造協議，由鴻海在Lordstown工廠製造該客戶 Endurance 全尺寸皮卡車款，作為本次收購的附帶條件。Lordstown同意讓鴻海參與未來車輛發展計劃。

在最終協議完成的同時，Lordstown Motors將提供認股權，此認股權可在交割三年內，鴻海將以每股 10.50 美元的價位，行使購買 170 萬股普通股。

雙方同意後續會針對其他皮卡車項目授權機會進行討論。

根據最終協議完成交易後，鴻海將向Lordstown 負責運營和製造員工提供就業機會。Lordstown Motors也會跟鴻海簽訂一份場地租賃合約，將為Lordstown的員工與專用設備取得適合的空間。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，我們對與Lordstown Motors 的資源整合與夥伴關係有很高的期待，除了能更快實現鴻海在北美市場建立電動車產能的目標時程，還能幫助我們提供設計與生產服務給不同車型的彈性。這個雙贏的合作是鴻海在EV事業以及轉型策略上的一個重要里程碑。我相信Endurance 皮卡貨車運用輪內馬達的創新設計，在製造與用戶體驗上具有優勢，在專業分工的商業模式下更能取得成功。

此外，此工廠設備將協助讓產品能快速上市，並支持鴻海的合作夥伴與客戶 Fisker公司。

Lordstown Motors Corp. 執行長 Daniel Ninivaggi表示，我們對於跟鴻海這樣世界一流製造商合作的前景感到興奮，深信這種關係將為我們公司提供運營、技術和供應鏈的優勢。同時加快整個工廠在車輛生產和招募人才的速度。這個夥伴關係將使我們能夠利用鴻海廣泛的製造專業知識和具有成本效益的供應鏈，讓我們能夠專注於將Endurance 產品推向市場，為我們的客戶提供服務與產品，同時設計和開發更創新的新車型。