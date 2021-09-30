聯電獲天下永續公民獎前十強

聯電（2303）今（30日）宣布，獲《天下雜誌》頒發2021天下永續公民獎-大型企業組前十名殊榮。聯電在公司治理、企業承諾、社會參與、環境保護四大面向持續投入，此次在「企業承諾」及「環境永續」評分項目更勇奪第五，在人才培育與幸福職場的打造，以及承諾2050年達到淨零碳排，獲得評審團一致肯定。

聯電執行副總經理暨ESG指導委員會總幹事徐明志表示，感謝天下雜誌與評審的肯定，聯電將持續與各位企業先進學習，一起為世界的永續發展盡一份心力。在環境永續議題上，聯電今年六月公開承諾2050年達到淨零碳排，獲得超過500家供應鏈夥伴響應，共同打造低碳永續供應鏈；面對疫情，聯電盡力調度產能，優先支援防疫的晶片生產，並捐贈紫外線消毒機器人予各大醫療院所。

聯電對內不斷的提升員工的照護制度，及友善自主的線上學習環境，對外也積極參與、推動社會公益活動，持續在弱勢扶助、生命教育、節能服務等各方面，盡我們所能提供最大的協助，善盡我們的企業社會責任。

聯電在追求經營績效的同時，也致力達成ESG的平衡實踐。在環境面，聯電之氣候變遷治理也接軌國際TCFD倡議，並於2021年5月領先全球半導體業通過「TCFD第三方績效評核」，獲驗證機構SGS台灣檢驗科技評定為最高「標竿者」等級。

在社會面，集結同仁及社團力量投入公益活動，不僅以「節能服務隊」協助弱勢機構節能減碳，更首創「科技人演舞台劇」的創新形式組成「聯電愛故事團」，2020年企業志工投入達6,425小時，超過6萬人次受益。

此外，聯電持續精進治理作為，建立嚴謹治理架構，積極落實董事多元化政策－非執行董事席次過半，已持續7年名列公司治理評鑑前5%。

聯電將秉持「以人為本、與環境共生、與社會共榮」，持續致力於 ESG「環境、社會、治理」三面向永續理念的推動，希冀透過科技創新能力，結合永續共好精神的核心理念，與價值鏈夥伴共同實踐地球公民責任。