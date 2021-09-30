不是靠台鋼！光洋科：沉潛11年才打進台積供應鏈

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

近期有國內投顧業者指稱光洋科（1785）是靠台鋼集團，才打入台積（2330）供應鏈，營運才漸入佳境，今日光洋科駁斥該說法。光洋科表示，公司為了打進台積公司供應鏈光洋科已準備了11年，公司營運也絕非台鋼進入董事會後才改善。

光洋科澄清，光洋科營運自2016年以來均由專業經營團隊負責，貫徹公司治理。且台鋼集團2018年開始投資光洋科，並未實際參與公司營運。

至於公司在2016 至 2021上半年光洋科營運績效提升，光洋科認為，這是來自於經營團隊的群策群力，全體員工上下一心，以及股東支持。而非台鋼參股後經營體質才改善。

至於國內投顧稱光洋科是靠台鋼才打入台積供應鏈，光洋科更嚴正駁斥表示，公司打進台積公司供應鏈，光洋科已準備了11年，累積技術、經驗與品質升級的綜合成果。不能將全體員工努力多年的辛勞歸功在一家公司之上。

光洋科 台積

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