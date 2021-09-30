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一進台積電突性情大變！他曝表哥「暗黑心態」 網悲嘆：好可憐

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，自己的表哥到台積電工作後，性情突然大變，因此上網發文求助。 聯合報系資料照
一名網友表示，自己的表哥到台積電工作後，性情突然大變，因此上網發文求助。 聯合報系資料照

許多人都希望擁有一份高薪穩定的工作，其中護國神山「台積電」的好福利更是讓不少人擠破頭想進入。然而，近日一名網友PO文表示，自己的表哥到台積電工作後，性情突然大變，因此好奇發文詢問「進台積是否真的會人格扭曲？」掀起網友熱議。

該名男網友在《Dcard發文表示，「先聲明發這篇文並沒有別的意思，本人也不是相關領域，而且能進台積電的當然都是佼佼者，我只是單純抱著好奇的心態，想聽聽各位的看法」。

原PO提到，從小一起長大的表哥進入台積電工作後，講話變得咄咄逼人，開始會挑語病和覺得其他行業很低端，且動不動會拿薪資出來比較，「雖然這是他的本事無法否認，但看在眼裡就是有點心酸，因為我覺得其實各行各業都一樣，沒有誰貴誰賤，想請問有誰也有一樣的例子嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應「有欸，我同學的哥哥就是，只能說有點可悲，人格被社會價值觀嚴重扭曲，這樣的個性只會使他越來越孤單，沒人想理他」、「你說的狀況好像滿正常的，我朋友只是作業員，也很愛講自己多累、領了多少錢，都不准別人在他面前講工作累」、「是，我有注意到我開始有點變成這樣...進出公司對警衛不耐煩，買東西對店員不耐煩，開車騎車覺得擋路的人在浪費我時間」、「個人問題，不過當設備很容易價值觀扭曲，隨便一個料都萬來萬去」。

不過，也有網友認為，「不會，我朋友在台積電忙翻，只會說很羨慕我們可以準時下班，他覺得自己快撐不住，雖然薪水很高是事實，但你是否有想過表哥可能只剩下這個能講，所以才會用貶低別人來讓自己感受到微薄的幸福（好可憐）」、「是你表哥個性有問題，我在台積的同學們做了7、8年，做人還是一樣很謙虛」、「主要還是科技業高薪而造成的自我優越感過剩吧，相信台積也不是每個人都這樣」、「跟台積電無關，個人品格本來就如此，只是現在有那個條件顯露出來而已」。

台積電 高薪 薪資 薪水 Dcard

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