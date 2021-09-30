晶片大廠高通宣布 5G創新科技學習示範學校計畫啟動

晶片大廠高通30日宣布攜手中華電信（2412）、亞旭、精英（2331）等，推動「5G創新科技學習示範學校」計畫啟動，聯手建置5G垂直應用教育場域，進行三校混合式遠距共學。

上述計畫以國中學生為對象，選定台北市立新興國中、台南市立和順國中與高雄市立鹽埕國中率先導入，首度嘗試透過5G網路，進行三校老師共同備課，三校學生實體、線上混合式遠距共學。

高通表示，這個計畫的目標，在於運用科技輔助自主學習，讓學生體驗結合5G網路、VR新科技載具，還有常時連網筆電所打造的創新學習環境。

這次使用的精英常時連網筆電，搭載高通驍龍平台與微軟Windows 10作業系統，另外也搭配內建高通驍龍平台的XRSpace VR裝置，並由力新國際（5202）提供系統安裝整合服務、教師培訓，利用中華電信5G網路，再加上亞旭的5G NR客戶端設備解決方案，連結教室設備與科技裝置，共同打造5G創新科技學校。