進典及宏碁智醫 今申請登錄「戰略新板」

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心表示，為配合政府政策協助創新企業發展，自7月20日「戰略新板」正式開板以來，除首檔申請登錄「戰略新板」公司東研信超（6840）已於7月26日起開始交易外，9月份陸續新增受理三家公司申請登錄「戰略新板」，目前累計已有四家。

數泓科主要從事數位手工具產品之製造、研發及銷售，目前主要產品為數位扭力扳手、數位螺絲起子、數位扭力及角度接桿及數位角度規等相關數位手工具產品。數泓科目前資本額為1.92億元，2020年度營業收入為3.26億元，稅後淨利為6,551萬元，每股稅後純益（EPS）5.16元，推薦證券商為台新證券及日盛證券。

進典主要從事各種機械五金加工買賣業務、控制開關製造加工買賣業，致力於閥門研發、生產及品牌經營。進典目前資本額2.96億元，2020年度合併營業收入6.44億元，稅後淨利6,167萬元，EPS為2.15元，推薦證券商為永豐金證券及凱基證券。

宏碁智醫主要從事以人工智慧及大數據分析技術，與醫院及醫療相關產業進行跨領域合作，設計及開發智慧醫療診斷軟體。宏碁智醫目前資本額為1.20億元，推薦證券商為凱基證券及台新證券。

櫃買中心表示，其中數泓科及宏碁智醫是採申請登錄戰略新板併送簡易公開發行方式送件，有關上述三家申請登錄「戰略新板」公司進一步財務業務資訊，投資人可至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）下載公開說明書參閱。

櫃買中心 凱基證 宏碁

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