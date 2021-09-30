台哥大連14度獲頒《天下永續公民獎》連6度電信第一

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

第十五屆《天下企業公民獎》今（30）日舉行頒獎典禮，致力永續工作的台灣大哥大（3045）第十四度獲獎，勇奪全台大型企業第四名，同時也第六度拿下電信產業第一名。

台灣大於四大評比構面皆拿下優異成績，特別在「公司治理面」獲所有參與評比的大型企業第二名，包含獨立董事席次占比過半、董事會成員在性別、國籍、專業等面向充分展現多元性，被評審盛讚為「大型企業中的典範」。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大哥大以最高標準的公司治理自我要求，董事會成員中九席董事席次有五位獨立董事，分別具有國際著名電信、科技公司之管理經驗，或具資安、創投、創新、法律等專業背景，兼顧兩性平權，目的就在幫助台灣大以更獨立超然的專業治理精神，帶領台灣大成為國際永續標竿企業。去年5G開台後，台灣大更推出全新的品牌核心精神『Open Possible能所不能』，很高興看到同仁在ESG各面向，都發揮自我挑戰的精神，創造更新更高的永續價值。

有鑑於氣候變遷的急迫，以及再生能源的短缺，今日代表台灣大哥大出席領獎的林之晨總經理在致詞中表示，台灣大哥大宣示最晚2040年之前，最快2030年要達到RE100，這中間十年的差距在於台灣綠能電廠建設，其供應周邊配套措施仍然不足，讓企業光是想建造單一支的陸域風機都頗為困難。期望政府能協助排解民間企業在投資綠電所遇到的問題，鼓勵更多企業展現百分之百使用綠能的決心。期望在政府與民間企業的努力下，台灣可以打造領先全世界的綠電生態系，甚至可以將我們的學習與經驗做為世界的標竿，成為綠能建設相關配套措施、生產的出口國，帶領全世界一起邁向碳排淨零的未來。

台灣大哥大 綠能

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