TrendForce：GaN功率市場今年營收將達8,300萬美元

根據TrendForce研究顯示，消費性快充產品需求快速上升，如手機品牌小米（Xiaomi）、OPPO、Vivo自2018年起率先推出快速充電頭，憑藉高散熱效能與體積小的產品優勢獲得消費者青睞，筆電廠商也有意跟進，使GaN功率市場成為第三代半導體產業中產值上升最快速的類別，預估2021年營收將達8,300萬美元，年增率高達73%。

納微半導體（Navitas）將以29%的出貨量市占率超越Power Integrations，拿下今年全球GaN功率市場第一名，是消費市場GaN功率晶片第一大供應商，與全球頂級手機OEM廠商及PC設備製造商展開合作，包括戴爾、聯想、LG、小米、OPPO等。2021年其快充IC訂單持續增加，並在台積電（2330）Fab2的6吋投片，下半年將轉進至8吋廠，以緩解產能緊缺問題。資料中心也可能成為納微半導體的優先切入點，預計2022年會投入相應產品。

Power Integrations（PI）在GaN功率市場長期作為絕對主導地位，今年PI推出了基於PowiGaN技術的新一代InnoSwitch 4-CZ系列晶片，搭載至Anker 65W快充等產品，近期發布的首款集成AC-DC控制器和USB PD協定控制的單晶片產品，或成為推升PI今年營收成長的又一大關鍵動能，預估將以24%出貨量市占率位居全球第二。中國業者英諾賽科出貨量市占率居全球第三。

觀察目前中國政府對第三代半導體的扶植，力度正不斷增強，加上中美貿易摩擦使華為及中國下游應用企業重新審視供應鏈安全風險，此為中國第三代半導體材料、元件業者帶來驗證與國產替代的良機，進一步推動中國第三代半導體產業的發展。根據TrendForce調查，2020年中國約有25筆第三代半導體投資擴產項目（不含GaN光電），總投資額超700億元，年增180%。