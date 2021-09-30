買俄亥俄州車廠？鴻海：不評論

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

彭博資訊引述知情人士報導，美國電動卡車新創公司Lordstown Motors接近達成協議，將把旗下位於俄亥俄州的一座汽車工廠出售給台灣鴻海公司（2317）。報導說，這會是鴻海（2317）在美國生產汽車的第一步。對此鴻海今（30）日回應不評論。

外電表示，知情人士透露，兩家公司最快會在本周宣布上述交易，但未揭露這項交易的價值。Lordstown Motors先前是在2019年底與通用汽車達成協議，收購通用汽車在1966年建立的這座工廠。

這樁交易將協助Lordstown Motor強化現金部位，對於鴻海來說，則代表在美國的第一個汽車生產足跡，此時正值鴻海加速進軍電動車領域。

Lordstown Motors發言人對上述消息不願置評。

鴻海 美國

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