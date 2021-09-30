遠傳friDay購物攜手于美人 開賣陳耀訓公益禮盒

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
遠傳friDay同步開賣公益禮盒，左起于美人、眼球先生、陳耀訓。圖/業者提供
遠傳friDay同步開賣公益禮盒，左起于美人、眼球先生、陳耀訓。圖/業者提供

藝人于美人號召公益義賣進入第13年，今年力邀世界麵包冠軍、人氣麵包師傅陳耀訓操刀，以店內6款最熱賣麵包為原型，打造出「島嶼的祝福」餅乾公益禮盒，並邀來人氣時尚網紅李函代言，義賣所得扣除成本後，每盒將捐出百元支持公益團體，目標捐出百萬善款，遠傳（4904）friDay購物今年特別響應加入義賣，即起在官網、App同步公益開賣，每盒售價599元。

于美人號召成立做好事小組連年邀請國內人氣烘焙師推出義賣，今年邀來世界冠軍麵包師陳耀訓打造公益禮盒，為凸顯台灣在地食材豐富性，以「島嶼的祝福」為主題，將店內六款人氣麵包、糕點包含「明太子法棍」、「鹹蛋黃可頌」、「雙色地瓜」、「胚芽吐司」、「馬告鳳梨酥」、世界麵包大賽參賽麵包「莓香絮語」等，通通化身為餅乾口味，絕妙嘗試值得期待。

陳耀訓於2017年奪下世界麵包大賽冠軍，隨即在台掀起一陣新台式麵包風潮，近年在中秋限量推出的紅土鹹蛋蛋黃酥爆紅，搶手程度被譽為「蛋黃酥中的愛馬仕」，于美人也是連續提出邀請多年後，陳耀訓才終於能安排出檔期、增加人手，順利和做好事小組合作。

今年公益禮盒除由人氣烘焙師陳耀訓研發新品，包裝設計則有二大設計師共同操刀，插畫家米力設計活潑熱鬧的餅乾盒，做好事小組固定班底眼球先生則負責設計溫馨可愛的卡片，相當具有收藏價值。

于美人號召公益義賣已進入第13年，今年特別定出「一生做好事」（13諧音）主題，從首年起義賣就以「無任何行政支出」任務編組形式進行，今年義賣所得扣除成本及運費後，每一盒捐出1百元給位於新竹湖口的「香園紀念教養院」，限量1萬盒，目標能募集百萬善款。

已成立32年的「香園紀念教養院」現收容照護了134名、18歲到75歲的中重度身心障礙朋友，另有18位院友分別住在三個社區家庭，院長黃慧玉表示，平時除政府補助及外界捐款，還得靠養雞、生產雞蛋、販賣烘焙產品增加收入，每年要自籌1千多萬才能補足經費缺口，尤其近年景氣不好，捐款大幅減少，希望這次義賣，讓大家了解到社會中還有許多需要幫助的族群。

遠傳friDay購物響應這次義賣活動，即起同步在官網、官方App上開放義賣，每盒售價599元、2盒售價1159元、6盒售價2994元，也同步邀請包含遠傳電信、遠時科技、全虹、徳誼等關係企業員工共同參與，希望為社會帶來正向力量。

左起陳耀訓、于美人、遠傳friDay購物行銷總監吳思潔。圖/業者提供
左起陳耀訓、于美人、遠傳friDay購物行銷總監吳思潔。圖/業者提供

義賣 麵包 于美人 遠傳

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