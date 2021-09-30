廣州尖峰電費大漲25% 群創、美隆電將調控班表因應

央視財經報導，廣東省將從10月1日起，增加峰谷的電價差，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上調25％。對此群創（3481）表示，群創佛山廠在節能減排已進行最適當與全面的調控，加上班別及生產計畫機動調整，目前沒有影響。音響大廠美隆電（2477）表示，廣州廠貢獻公司業績逾一半，將調配班表因應。

近期大陸實施「能耗雙控」政策，繼各地祭出限電措施後，廣東省宣布將自明（1）日起，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上調25％。

依據廣東省電力系統運行實際情況，全省統一劃分峰谷分時電價時段，高峰時段為10時至12時、14時至19時；低谷時段為0時至8時；其餘時段為平段。而根據廣東省發改委發布的「關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知」顯示，從10月1日起，廣東省將拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65：1：0.5調整為1.7：1：0.38。

在廣東佛山擁有LCM後段模組廠的群創表示，群創向來致力強化永續發展及綠色競爭力，以實際的作為落實環保指標。群創佛山廠在節能減排已進行最適當與全面的調控，加上班別及生產計畫機動調整，目前沒有影響，未來配合當地政府措施，亦將隨時調整因應。

音響大廠美隆電表示，位於廣東鳳凰港的工廠，目前約貢獻業績逾一半，產能要比台灣廠及印它廠都大。之前雖有限電通知，但並未停電。若調漲尖峰電價，勢必會加大營運成本。美隆電將考量採取調配產能時間至離峰時間的方式彌補。

背光模組大廠瑞儀（6176）指出，廣州廠約占瑞儀約二成產能，經試段新的電價，估計工廠若如常生產，約會增加1%的電費。由於背光模組產線，並非耗能的連續性生產線，只要適當管理，應致造成影響。