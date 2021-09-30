外資提款半導體股 日月光展望佳外資仍調節
國際股市近期震盪，外資也持續賣超台股，其中在美股科技股指數修正下，台灣半導體權值股也成外資提款重心，其中，最大封測廠日月光投控（3711）9月遭外資賣超逾3.1萬張，是今日外資對該股單月最大賣超，市場法人認為，部分營運展望佳的半導體股後市仍值得留意布局。
外資近三個交易日連續賣超台股，其中，在美股那斯達克指數及費城半導體指數近期走勢都相對較弱之下，台股半導體相關個股也成外資提款重心，包括台積電（2330）、聯電（2303）及最大的封測廠日月光投控都面臨外資賣超。
其中，外資自9月中旬以來就持續賣超日月光投控，累計整個9月外資賣超該股已逾3.1萬張，是今年以來外資賣超該股單月最大量，同時，在外資法人的賣超壓力下，日月光近二周股價由前波高點128元，一路下跌到近日低點105元。
不過，市場法人表示，近日非基本面因素影響國際股市表現，尤其中國大限電更是外界關注重點，但以訂單掌握度來看，封測產業仍相對較佳，其中，日月光接單更已達明年，市場法人認為，股價修正之後，對於營運展望佳的個股仍值得留意布局。
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