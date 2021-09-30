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龔明鑫親電台積電 了解美查晶片荒要廠商提供機密一事

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
外媒報導美政府要求台積電等國際半導體業者提供客戶名單等相關機密資料一事，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫今（30）日下午親自與台積電通電話。圖為立法院經濟委員會昨天邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫列席報告業務概況並備質詢。 報系資料照／記者邱德祥攝影
外媒報導美政府要求台積電等國際半導體業者提供客戶名單等相關機密資料一事，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫今（30）日下午親自與台積電通電話。圖為立法院經濟委員會昨天邀請國家發展委員會主任委員龔明鑫列席報告業務概況並備質詢。 報系資料照／記者邱德祥攝影

有關外媒報導美國政府要求台積電（2330）等國際半導體業者提供客戶名單等相關機密資料一事，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫今（30）日下午親自與台積電通電話，了解情形，台積電也表達不會透露個別客戶的商業機密資訊。

國發基金表示，此為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，徵詢相關產業以了解實況，並於9月24日在商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，及（美國）政府可提供的協助。

國發基金指出，美國政府是公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司。而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

且經初步審核，這26個相關問題是否須揭露特定客戶的商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶的商業機密資訊。

台積電 美國商務部 國發基金 龔明鑫

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