龔明鑫親電台積電 了解美查晶片荒要廠商提供機密一事

有關外媒報導美國政府要求台積電（2330）等國際半導體業者提供客戶名單等相關機密資料一事，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫今（30）日下午親自與台積電通電話，了解情形，台積電也表達不會透露個別客戶的商業機密資訊。

國發基金表示，此為美國商務部針對「晶片短缺」的議題，徵詢相關產業以了解實況，並於9月24日在商務部官網上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，及（美國）政府可提供的協助。

國發基金指出，美國政府是公開徵詢各界提供意見，涉及層面廣泛，並非針對晶片製造業、台灣廠商或台積電單一公司。而且此為自願性回覆意見，目前並非強制性回覆。

且經初步審核，這26個相關問題是否須揭露特定客戶的商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶的商業機密資訊。