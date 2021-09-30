台達榮獲英僑商務協會頒發「最佳企業氣候行動獎」首獎　

台達（2308） 於台北市英僑商務協會（British Chamber of Commerce in Taipei；以下簡稱BCCT）舉辦的年度「優良企業貢獻獎（Better Business Awards）」頒獎典禮中，榮獲首度頒發的「最佳企業氣候行動獎（Climate Champion Award）」首獎。

由英國辦事處召集在台與英國氣候變遷專業人士所組成的評審團肯定台達業務營運與環境永續緊密結合，致力減緩氣候變遷，特別是公司董事會積極參與永續策略，透過經營團隊領導的永續委員會推動，使其具體落實於業務核心與日常營運，讓氣候行動成為商業模式中不可或缺的一部分；台達亦是許多相關領域先行者，不僅是台灣首家通過科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative；SBTi）合規審查的企業，也是首家承諾EV100，全面推動公司車轉型為電動車的企業。

台達電子董事長海英俊表示，台達自創立以來，秉持「環保 節能 愛地球」的經營理念，為全球客戶開發高效電源產品與各式節能解決方案，透過不斷創新貢獻環境永續。我們在2015年加入We Mean Business倡議接軌國際永續趨勢，2017年通過科學減碳目標，藉由自主節能減碳、太陽能自發自用以及購買綠電或國際再生能源憑證三大策略積極落實，連續三年遠超越SBT年度階段性目標，呼應淨零碳排（Net Zero）趨勢。

今年更加入RE100，承諾2030年全球所有據點達成100%使用再生電力。台達基金會亦從2007年起，每年參與COP聯合國氣候峰會，與全球分享氣候變遷最新資訊以及減緩與調適的因應做法。這些努力與成效和最佳企業氣候行動獎的理念相符，感謝評審肯定台達長期因應氣候變遷的努力，也希望更多企業共同以行動促進環境永續。