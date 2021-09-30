台積電大學晶圓快捷專案擴展 首顆16奈米晶片投片

台積電（2330）先進製程產學合作新模式再度擴展，與全球21所大學共享製程合作研究，加速產學接軌之際，大學晶圓快捷專案首顆16奈米FinFET晶片也順利投片。

台積電表示，持續擴大研發規模，以維持半導體技術領先地位。隨著台積公司先進製程技術飛速前進，在保護公司機密資訊的同時，台積公司推出「大學晶圓快捷專案」，共享製程與輔助設計資料予學校師生進行學術研究，加速學校銜接業界演進，弭平產學落差。

截至民國110年9月，台積電已協助國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、美國麻省理工學院、美國史丹佛大學、美國加州大學柏克萊分校、美國洛杉磯加州大學等全球21所大學，在5G與無線通訊、記憶體應用、人工智慧、穿戴裝置、安全應用、生物科技與低耗電等相關領域進行研究。

民國109年，台積電透過擴大客戶使用的雲端虛擬設計環境（Virtual Design Environment, VDE）架構，排除資訊安全疑慮，開放學校可透過遠端連線至VDE的方式，使用台積公司先進製程資料庫進行晶片設計研究與教學。經由此創新的雲端解決方案，使學校可應用的製程技術由原本的40、28奈米一舉邁進2至3個世代，首度踏入16奈米鰭式場效電晶體（N16 FinFET）的先進製程技術門檻。

台積電首席科學家黃漢森表示，經由VDE，大學晶圓快捷專案的第一顆N16 FinFET晶片投片誕生了。美國史丹佛大學與台積公司體現產學合作的創新模式，將可讓業界先進製程技術和學校的尖端研究成果相乘相加，激發更多半導體創新成真。

台積公司深化「大學晶圓快捷專案」影響力，以長期產學合作的美國史丹佛大學為起點，由電機工程學系教授Mark Horowitz博士帶領的研究團隊率先採用VDE，以N16 FinFET製程進行深度神經網路的人工智慧加速器晶片研究，成功透過VDE將其晶片佈局設計檔回傳至台積公司、完成投片，並藉由「大學晶圓快捷專案」將積體電路設計轉化為實體晶片，成為第一顆經由大學晶圓快捷專案實現的N16 FinFET學術研究晶片，大步推進人工智慧研究。同時，亦為長期合作夥伴的美國洛杉磯加州大學研究團隊，也在傑出講座教授張懋中博士的引領下，同步透過台積公司VDE在FinFET製程技術上展開N16射頻電路晶片研究。

台積電表示，今年計畫擴展VDE應用至更多國內外大學，包括與國立臺灣大學、國立陽明交通大學分別進行5G通訊晶片、基頻晶片等研究合作。台積公司將持續優化VDE應用模式，以期協助更多頂尖大學師生得以一窺業界先進的FinFET製程技術，透過產學合作釋放創新，實現學校前瞻半導體設計研究的成果，加速推動半導體科技進展。