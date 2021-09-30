台灣之星佈局智慧農業 用戶數翻倍成長、營收年增391%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

看好5G的高網速、大連結、低延遲三大特性預期將為各項智慧應用帶來關鍵性的發展，台灣之星除持續積極爭取5G用戶外，更秉持5G企業合作的「3E模式」全力布局5G物聯網領域，至今已跨足智慧場域、智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧能源、智慧製造、智慧家庭、智慧教育與辦公等多元產業領域。

有鑑於全球目前對永續環境發展的共同認知，台灣之星在關注環境保護之餘，更早在2018年即順應全球發展趨勢，積極投入智慧農業的佈局，營運穩定成長，相較去年同期，智慧農業領域之用戶數翻倍成長、總營收年增高達391%。

隨著台灣之星5G商轉至今已超過一年，今（30）日台灣之星宣佈智慧農業發展再下一城、擴大攜手皇鋒通訊、和潤企業及天龍安全科技三家企業，以四強聯手之姿投入達成聯合國2023年永續發展目標的「農村創生計畫」，發展TIAGA智慧神農系統，推廣5G智慧化友善耕養農法，有效降低農業生產過程溫室氣體排放。

此外更透過5G超高速、低延遲及大連結三大特性，結合企業夥伴標準化種植、IoT、大數據、AI等智慧農業技術，以智慧化系統即時影像紀錄和監管農作物生長、水分、溫度、燈光、施肥和蟲害調控等農作物種植歷程，讓農民只要透過手機就能隨時掌握農作物狀態，減少農損災害、確保產出品質；同時，藉由TIAGA智慧神農系統，消費者也可以看見農作物栽種管理紀錄、生長環境影像日誌、安全檢驗報告紀錄等，了解農產品的產銷履歷溯源，建立與農友間的長期互信橋梁。

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