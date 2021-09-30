美方要台積電提供機密資料 龔明鑫：將了解並支持我企業

外媒報導美國政府要求台積電等晶片製造商提供客戶名單等相關機密資料，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫今天在答詢立委李德維時指出，他會去了解美國商務部的要求，但保護台灣廠商的立場他會站得住腳，他會支持國內廠商。

立法院經濟委員會今天邀請龔明鑫進行業務報告，針對美方要求台積、三星、英特爾等晶片製造商提供客戶資料、晶片庫存和未來生產計畫一事，成為林岱樺、曾銘宗、林德福、蔡易餘等朝野立委質詢焦點。

龔明鑫答詢指出，國發基金是台積電大股東 ，持股約6%，他也擔任董事職務，基本上重要的法尊事項，公司都會在一季一次的董事會報告，因此要等下次董事會公司提出說明，但每個股東都簽訂保密協定，因此要在不影響保密情況下對外說明。

至於美方的要求是否合理？龔明鑫說，此事目前僅止於新聞報導，實際狀況無法深入了解，要等台積電召開董事會提出相關說明，屆時才能判斷是否合理，他必須了解實際狀況，但會在董事會爭取保障國發基金的利益。 曾銘宗追問政府會否介入協調？但龔明鑫並未具體回應。