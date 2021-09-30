美查晶片荒要台積電提供機密資料 大股東這樣說

美查晶片荒，要求台積電（2330）繳交商業機密，由於國發基金是台積電的大股東，立委林岱樺今（30）日特別針對此新聞議題，質詢國發會主委龔明鑫。龔明鑫答詢表示，因為董事會是一季召開一次，也許在下一次董事會裡會進行說明，也在不影響保密協定之下，再來配合對外說明。

南韓財經媒體BusinessKorea報導，美國政府要求台積電、三星電子、SK海力士和英特爾等晶片製造商在11月8日提交客戶名單、庫存狀態和未來的生產計畫等機密資料，以找出造成全球晶片短缺的原因。

國發基金身為台積電的大股東，又是如何看待這件事？龔明鑫表示，國發基金的確是台積電的大股東，現在仍擁有逾6%的股權，他本身也擔任國發基金的法人代表，也擔任董事職務，關於比較重要的法規、法遵，會在董事會裡面做一些說明，不過董事會是一季召開一次，也許在下一次的董事會裡面，公司會做說明，因此他現在還沒辦法對此說明。

不過，龔明鑫也強調，每一位股東基本上也都有簽訂保密協定，在不影響保密協定之下，如果需要國發會對外說明，也許將來再來配合。