台積電漲價效應浮現 業界看訂單塞車較兩月前改善

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）睽違十年的漲價效應陸續出現，台積電雖一向不評論價格議題，但日前不少IC設計廠陸續接獲相關跳漲價格通知並分別生效。業界今（30）日也指出，相關漲價效應將陸續在今年第4季顯現，看起來龍頭廠商出手已替過熱的半導體產業踩了一下煞車，以免失速，目前看來各製程排單生產塞車情況都已較兩個月前改善。

業界指出，從2019年以來晶圓代工缺貨漲價潮不斷，而台積電一直自行吸收成本，除了少部分銷貨折讓取消，部分成熟製程報價還比大舉漲價的同業佛心，也讓各種生產壓力大舉湧入，加上新冠疫情、供應鏈調度不確定因素等等，更讓所有客戶都希望提前拿到更多產能。

業界分析，台積電直到今年下半年才有所動作，等於已經和客戶共體時艱一段，如今暌違十年漲價的兩個重要意義在於：釐清真實需求、促成28奈米成熟製程客戶轉進更先進製程或拉高特殊製程用量。

不過，在台積電傳出漲價反應半導體材料、生產成本墊高、折舊等因素之後，業界指出，目前看來先進製程、成熟製程塞車的情況都已經沒有像兩個月前那麼嚴重，看來一方面能讓真正有需求的客戶買的到產能，一方面也大舉改善重複下單的情況，畢竟漲價後若有成熟製程轉更先進製程的光罩費用太貴，對某些人而言無法負擔，自然讓過熱的需求踩煞車，有助市場結構健康發展。

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