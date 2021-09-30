大陸矽減產使原料漲價 太陽能業者：只能調漲反應成本

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

中國限電的衝擊持續擴大，今（30）日傳出中國生產工業矽重鎮雲南政府為了降低能源消耗，勒令產矽業者從9月起至12月減產90%，國內太陽能業者表示，此舉可能讓太陽能矽原料再度漲價，並進一步推升模組價格上漲，對此業者表示也只能如實反應成本，業者也擔憂，此情況可能讓下游電廠建置再度出現觀望並放緩。

中國大陸在全球矽生產占大多數，然而其工業矽工廠卻是利用燃煤發電廠的電力運作，工業矽提煉後的多晶矽是所有太陽能板板的主要材料，在材料占比中高達95%，今日市場傳出，工業矽生產重鎮雲南政府為了降低能源消耗，勒令產矽業者從9月起至12月減產90%，工業矽價格自8月來已飆漲約300%，市場預料，雲南政府的大幅減產，將刺激太陽能矽原料出現一波漲勢。

國內太陽能業者表示，今年上半年原物料價格漲勢又急又猛，不少太陽能接單之後，原物料成本大漲，使得多數台灣太陽能今年上半年出現低潮，甚至虧損，不過，業者指出，先前來不及反應原料上漲的訂單大致都已在上半年出貨完畢，目前新接訂單都採浮動報價。

業者進一步指出，浮動報價是在下游客戶訂下需求量之後，到真正接近出貨前才以目前的原料成本確認出貨價格，因此對太陽能模組及電池來說，若後市矽原料成本再上漲，也只能調漲模組價格反應原料成本，衝擊不會像上半年這麼大，不過業者也指出，並不樂見原物料價格續飆漲，業者擔心，發電建置成本高漲後，可能讓下游的發電開發及建置出現觀望、甚至停滯，對能源發展不利。

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