《哈佛商業評論》攜手SAP 推台灣首屆數位轉型鼎革獎

過去幾年來，如何導入新興的ABCD科技，成功數位轉型，早已是台灣企業界最關心的顯學。有鑑於此，《哈佛商業評論》（Harvard Business Review; HBR）全球繁體中文版籌備多時，與企業管理系統領導廠商SAP攜手，推出台灣首屆「數位轉型鼎革獎」，透過專業且嚴謹的評選流程，表彰數位轉型表現傑出的企業及領導人，以搭建交流平台，成為台灣數位轉型推手。

ABCD科技分別代表AI（人工智慧）、Blockchain（區塊鏈）、Cloud（雲端）、Data（數據）。2020年起肆虐全球的新冠肺炎，更迫使企業體認必須加速數位轉型、走向「零接觸」經營模式，以避免被淘汰，淪為「時代的眼淚」。

台灣首屆「數位轉型鼎革獎」經過初選與複選兩階段，獲獎名單於今（29）日公佈。由行政院前院長張善政、逢甲大學人言講座教授許士軍、甫成為台灣第一位獲美國會計學會（AAA）頒發「傑出國際會計教育獎」的政大講座教授吳安妮、經濟部工業局長呂正華等貴賓贈獎，近30家企業領導人齊聚典禮現場。

據悉，205件報名僅選出33獎，獲獎率僅16%，本次共四家企業獲得二個以上獎項。包括製造業的鴻海、金融業的中國信託銀行、台北富邦銀行，以及服務業的瑞助營造，堪稱本屆大贏家。

首屆評審均是一時之選，由28位產官學研數位專家擔任，包括行政院前院長張善政、科技部前部長陳良基、管理學界大師許士軍、企業界精英、國內頂尖大學商學院知名教授，及四大會計師事務所負責人（見表2），針對企業轉型規畫、投入資源、執行內容、成效展現、創新力、願景力等面向評估。

數位轉型鼎革獎是《哈佛商業評論》全球繁體中文版在台灣的創舉，強調任何企業只要做出必要的努力，不論業務類型或規模大小，都可以自數位轉型獲得優異的績效表現，也希望藉此獎項，鼓勵更多企業投入轉型，建立交流平台，成為推動台灣數位轉型的前進動力。