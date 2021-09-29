中強光電智慧製造 獲2021數位轉型鼎革獎

《哈佛商業評論》與SAP共同舉辦的「2021數位轉型鼎革獎」今（29） 日舉行頒獎典禮，表揚在企業內推動數位轉型，具備多面向轉型策略與布局，且成效顯著之企業典範及卓越領導人，藉以協助企業邁向「鼎新革故」的永續經營之路。中強光電（5371）今年首度參賽，即以營運管理面、智慧製造面、商業模式面及願景目標等全方位之亮眼表現，一舉奪得「綜合數位轉型獎：製造業先鋒組—楷模」，並由中光電副總經理薛建秋代表公司出席頒獎典禮接受表揚。

由數位優化邁向數位轉型

中強光電致力於提升企業卓越營運和工廠智慧製造的服務量能，透過數位優化的場域應用和實務經驗，導入RPA（機器人流程自動化）、大數據、IIOT（工業物聯網平台）、AMR（自主移動機器人）、APS（先進規劃排程）、QMS（品質管理）等新興數位科技於採購管理、風險控管、產銷營管、智慧製造等企業日常營運中，基於既有數位優化的基礎資訊架構來推動數位轉型，持續增進市場競爭優勢，並以自主研發的全自主無人機、無人叉車、無人搬運車以及工業AI感測模組等智能終端產品為核心，搭配智慧化的雲端服務平台和系統整合方案，創造新的商業模式來佈局新事業，深耕智慧製造和物流的市場應用，除對集團營收有所貢獻外，也讓集團從數位優化邁向數位轉型，實現永續經營。

在評審分享亮點中：「以數據分析為基礎，配合主管經驗與商業直覺，避免個人主觀的盲點，並針對管理活動痛點，進行數據分析，從中萃取問題，進而擬定對策，能更正確且便捷地做出判斷，因應市場變化。」指出中強光電結合AI和大數據，透過完整數位資訊流與實體物流，實踐跨場域及跨系統的數據連結和虛實整合，有效提升整體營運管理效益，並將智能感測設備嵌入IIoT以即時監控和製程優化，結合預防保養計劃與管理設備維運狀況，並調配廠區資源以提升整體生產效率，同時針對痛點進行數據分析，從中萃取問題，快速擬定對策，以因應瞬息萬變的市場。

創新商業模式與解決方案

中強光電自2017年起為發展人工智慧與雲端加值服務等新事業，陸續成立中光電智能雲服、中光電智能機器人、中光電智能感測與中光電智能物流等子公司，全方面佈局，從元件、模組、智能終端到解決方案的完整創新商業模式，以感知AI及全自主AI技術為主軸，結合既有核心能力及中光電工業物聯網平台，提供各種智慧雲端、智慧製造、智慧物流的軟硬體產品與系統整合解決方案服務，擘劃完整的智慧應用場域發展藍圖，以實現數位轉型的願景目標。