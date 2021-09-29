遠傳總經理井琪獲鼎革獎 拿下首屆「數位轉型領袖獎」

由《哈佛商業評論》所舉辦的2021「數位轉型鼎革獎」，頒獎典禮於今（29）日舉行，遠傳（4904）總經理井琪以其企業數位轉型之卓越成效，拿下首屆「數位轉型領袖獎」，評審團表示，井琪總經理將電信公司與服務場域結合，推動「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）做為轉型升級的核心技術與能力，結合數位經濟及創新營運契機，打造出不同的新商業模式，成績斐然，獲評審團一致肯定。

遠傳總經理井琪表示，非常榮幸能獲得「數位轉型領袖獎」的殊榮，遠傳在董事長徐旭東的指示下以「創新升級，轉型再造」為目標，將「大人物」做為數位轉型策略，善用核心職能，透過數位科技創造新營運方針與布局，打造全方位的行動生活圈，超越傳統電信，積極開拓新經濟藍海；未來亦將持續展現差異化優勢，並著重「數位轉型、人才先行」與「基業長青、文化先行」兩大方向，加速執行創新和數位轉型，引領遠傳再創高峰。

「數位轉型領袖獎」評審團由產學界大師級專家所組成，依據「創新力」、「整合力」、「領導力」、「執行力」、「成效力」五大面向進行專業評選，評選過程中，評審團對於井琪總經理身為企業領導人，激勵、管理、凝聚團隊共識以推動數位轉型的過程尤為印象深刻，並高度認同井琪所秉持的「將心比心」的企業理念，所有事務皆自「同理心」出發，以「人」為本，激發員工認同感，關懷、誠信、創新、敏捷、協作的企業文化，更是大幅提升員工的向心力。