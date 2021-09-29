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ASML將開線上投資人會議 聚焦2025年業績目標上修

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

荷蘭先進半導體製造設備大廠艾司摩爾（ASML）將召開線上投資人會議，會議時間為歐洲中部時間 13:00 至 18:00（台北時間19:00），依據ASML已釋出簡報顯示將聚焦會中市場策略、長期展望和價值創造，其中2025年長期年營收目標上修備受投資人關注。

依據文件顯示，ASML 根據不同的市場情境有機會在 2025 年實現約 240 億至 300 億歐元的年營收目標，且毛利率約落在54% 至 56% 之間，較先前預測上修。

ASML 強調， 全方位的產品組合符合客戶的產品發展藍圖，提供具有成本效益的解決方案，支持從先進製程到成熟製程節點的所有應用。

該公司並預估系統（微影、計量和檢測）和累積裝機管理（服務和現場升級銷售）將在 2020-2030 年期間貢獻約 11% 的年營收成長率。ASML及其供應鏈合作夥伴正在積極提高各項能力以持續滿足客戶需求。

另外會議上預計進一步詳細說明ASML的 ESG 永續發展策略如何為數位化、永續的未來做出貢獻。

ASML強調，對於技術的持續投資不僅確保我們的技術領先地位，同時也為股東創造了巨大的價值。預計將透過股息配發和股票回購計畫來回饋股東。

ASML執行長Peter Wennink、技術長Martin van de Brink、財務長Roger Dassen和其他主要高階主管將於會中討論ASML的市場成長和技術發展機會。

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