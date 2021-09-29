5G技術引爆儲存需求 群聯推客製化PCIe 5.0 SSD方案

隨著5G無線傳輸技術的持續普及，伴隨而來的是巨量資料的產生，據市調機構報告，全球數位資料的產生，正以年複合成長率將近35%的速度增加，資料儲存技術的不斷進化是必然的趨勢，群聯（8299）今（29）日推出次世代旗艦PCIe Gen5 SSD控制晶片客製化方案PS5026-E26，為全球的伺服器與高階Client SSD客戶提供先進的儲存技術。

群聯指出，搭載最新12nm製程的PCIe Gen5 SSD控制晶片E26，採用群聯長期引以為傲的自主研發IP技術，並承襲群聯獨家的CoXProcessor 2.0架構，且支援PCIe Dual Port、SR-IOV、與ZNS等功能，能為全球的客戶提供超高效能並兼顧低功耗與彈性客製化的需求，非常適合資料中心（Datacenter）、雲端伺服器（Cloud Server）、邊緣運算系統（Edge Computing）、以及電競運算市場（Gaming Computing Market）等。

董事長潘健成表示，群聯在2019年推出全球首款PCIe Gen4 SSD控制晶片E16，成功打響群聯在控制晶片的領先地位，不過群聯沒有因此自滿，反而持續加碼研發投資新世代的PCIe Gen5 SSD控制晶片，以維持技術領導地位。

目前已完成設計Taped-Out，並預計於2022下半年開始量產，初期將推出M.2、U.3、E1.S、以及E3.S等尺寸規格，以滿足電競以及伺服器等市場需求，協助全球客戶掌握商機。