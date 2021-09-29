緯穎獲首屆數位轉型鼎革獎 全方位先鋒典範

緯穎（6669）今（29）日獲頒《哈佛商業評論》（Harvard Business Review；HBR）全球繁體中文版，與企業管理系統領導廠商SAP共同舉辦的首屆數位轉型鼎革獎，綜合數位轉型獎製造業先鋒組首獎。

緯穎科技以創新的ODM Direct商業模式，直接提供雲端機房設備給大型資料中心。不僅與國際一線雲端服務供應商保持密切的合作關係，產品出貨全球超過300個資料中心。

作為雲端產業的一員，緯穎成立之初即以「雲端優先，零企業機房」為策略，陸續投入全雲化企業應用系統、區塊鏈（Block Chain）供應鏈管理、自主化智慧製造與混和雲資安防禦體系等資訊系統、創新技術的導入。

此外緯穎亦積極投入建構全員數位化的能力與文化，透過舉辦黑客松（Hackathon）與數位嘉年華（Digital Festival）等活動，鼓勵同仁廣泛應用M365 Power Platform、Chat Bot等技術，由員工創意自建RPA（機器人流程自動化）提升工作效率。

「數位轉型若要成功『必須由上而下，也需由下到上』都能相信數位賦能的力量」緯穎科技副董事長暨執行長洪麗甯強調。「領導者的參與，對於傳遞價值觀與策略方向，扮演著重要的角色。除了提供工具，透過各種活動鼓勵、培養員工的數位能力及打造數位文化更是關鍵。我們相信，在數位轉型推動的初期，創造一個鼓勵學習應用的環境比設定KPI重要。數位轉型的成功奠基在每位員工思維的轉變。」

透過推動科技創新與文化塑造的全方位數位轉型策略，一方面幫助緯穎提升產品研發效率，另一方面亦打造一條透明的供應鏈，隨時溯源掌握產品品質，快速反應解決用戶問題。不僅能進一步提升產品品質，更可回饋到研發部門作為設計參考，並且提升製程改善能力，進一步提升資料中心客戶滿意度。持續邁向「鼎新革故」的工業品牌永續經營之路。