吳敏求帶領旺宏 成為全球首家導入AI及Big Data晶圓廠

《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範，首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單於今（29）日公布。評審團認為，旺宏電子（2337）董事長吳敏求一直走在產業最前端，30多年前就首開半導體風氣之先，率先導入統計與數據分析，引進異業人才，研發的創新系統sNOVA也為多家同業學習，因此榮獲「數位轉型領袖獎」。

吳敏求在贈獎典禮致詞時表示，旺宏從創立的第一天就在做數位轉型，回想他過去在Intel工作時，曾碰到問題卻沒有相關資訊解決，1980年代美日貿易戰他發現日本企業的Discipline（紀律）做得很好，要和日本競爭，一定要電腦化，因此，他是全世界第一個把電腦系統引進半導體生產線的人，並且開始雇用統計學專家，結合半導體的專業知識，整合不同領域的Know How形成一套創新系統，促使旺宏產品在品質要求最嚴格的車載領域，可以從傳統的PPM（百萬分之一）大幅提升至PPB（十億分之一）等級，也因為這樣的高品質，讓客戶沒有辦法離開旺宏，尤其跟品質有關的應用黏著度更高，最終的目標就是讓客戶來找旺宏，不是旺宏去找客戶。

吳敏求在32年前創立旺宏電子時，為了要提昇台灣半導體的全球競爭力並能與日本公司競爭，他領先全球，首創在半導體晶圓廠雇用統計學專家，結合統計學與半導體知識，能快速發現造成品質異常或良率偏低的問題點，確保提供客戶最高品質的產品及服務，這就是吳敏求董事長所創的「自主研發工程資料分析系統」（sNOVA）。

目前蔚為主流的AI技術及Big Data大數據，旺宏電子早在32年前就領先全球施行。經過30多年不斷的創新精進，現在旺宏所製造的每一顆IC都有AI的顯著貢獻，促使旺宏成為全球首家將產品不良率衡量指標大幅提升至PPB等級的半導體記憶體公司。這套創新系統後來也為多家台灣半導體廠所學習及導入，因而影響了整個半導體產業鏈。