賴清德：盼藉第三代化合物半導體 帶動台南產業發展

副總統賴清德今（29）日表示，「南方雨林計畫」計畫是「大南方、大發展」計畫重要一環，其中我國半導體產業今年產值估逾3.2兆元、汽車零組件產業年產值約2,000億元，盼南方雨林計畫利用第三代化合物半導體，帶動台南產業發展。

賴清德今日至台南市出席席「科技雨林 南方成蔭—南方雨林計畫啟動發布會」，他在致詞表示工研院與台南市政府將簽訂「南方雨林計畫」合作備忘錄，期盼這不僅能夠帶動台南、南台灣，也帶動台灣整體的發展，讓台灣在國際上更具競爭力。

賴清德說，近40年前，工研院在北台灣促成了半導體產業，包括台積電（2330）、聯電（2303）等公司的成立，經過多年來的發展，已經成為台灣的護國神山。

賴清德說，去年台灣半導體產業產值超過3.2兆元，今年預估將達3.8兆元，但這多半是指第一代矽半導體與第二代的砷化鎵，而「南方雨林計畫」則是利用第三代的化合物半導體，如氮化鎵、碳化矽等，來帶動整個台南產業的發展，非常值得期待。

賴清德分析，「南方雨林計畫」成功兩要素，第一，除經濟部及國發會協助以外，要持續投入工研院、學界及未來中研院南部院區的研發技術。

第二，是南台灣的產業優勢；台灣汽車零組件每年產值約2,000億元，其中南台灣就占了三分之一，車燈、碰撞件更是全球售後維修市場龍頭，且已經熟悉、掌握了整個市場的運作，如果能夠利用化合物半導體來加值，相信會讓南台灣汽車零組件產業如虎添翼。

賴清德也指出，「南方雨林計畫」除可帶動台南及台灣的產業發展，也因應國際發展的需要，如2050碳中和是世界的趨勢，電動汽機車及許多綠能的發展，以及在工業4.0的產業革命下，除人工智慧、物聯網及5G傳輸，也會帶來自駕車的發展，這些都需要第三代的化合物半導體。

賴清德接著說，此外，因為地緣政治的變化、美中貿易的競爭，民主陣營國家希望有一條能夠信賴的產業供應鏈。在這種狀況之下，台灣擁有深厚的科技產業基礎，加上是民主法治的國家、有開放的社會，可以在國際競爭中脫穎而出。

賴清德表示，因此，不論面對地緣政治變化、2050碳中和或工業4.0，只要台灣做好準備、大家團結因應新時代的來臨，相信台灣的機會非常大，特別是在化合物半導體產業的推動。

最後，賴清德提到，蔡總統曾於2019年底宣布推動「大南方、大發展」的南台灣發展計畫，其中一個策略是要「用聚落帶動發展」，包括沙崙智慧綠能科學城、高雄橋頭科學園區、嘉義科學園區，以及南科三期等，這些都是聚落帶動發展的項目。