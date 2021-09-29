5G引爆儲存需求 群聯推客制化PCIe 5.0 SSD控制晶片

群聯電子（8299）為全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片暨儲存方案供應商，於今（29）日推出次世代旗艦PCIe Gen5 SSD控制晶片客制化方案PS5026-E26，為全球的伺服器與高階Client SSD客戶提供最先進的儲存技術。

隨著5G無線傳輸技術的持續普及，伴隨而來的是巨量資料的產生，群聯表示，根據市調機構報告，全球數位資料的產生，正以年複合成長率 （CAGR） 將近35%的速度增加，並將在2025年達到175ZB的年資料產生量。換言之，資料儲存技術的不斷進化，將是必然的趨勢。

群聯董事長潘健成表示，群聯在2019年推出全球首款PCIe Gen4 SSD控制晶片E16，成功打響群聯在控制晶片的領先地位。群聯不僅沒有因此自滿，反而持續加碼研發投資新世代的PCIe Gen5 SSD控制晶片，以維持技術領導地位。目前已完成設計Taped-Out，並預計於2022下半年開始量產，初期將推出M.2、U.3、E1.S、以及E3.S等尺寸規格，以滿足電競以及伺服器等市場需求，協助全球客戶掌握商機。

潘健成接著說明，未來群聯將透過PCIe Gen5 SSD控制晶片與PCIe 5.0 Re-Driver與Re-Timer IC的高速傳輸完整方案，串聯CPU、顯示晶片GPU、主機板、品牌SSD夥伴、與系統整合廠商等，與全球夥伴共同打造新世代的PCIe 5.0系統平臺，並透過完整客制化的服務，提供各種不同應用場景的最佳高速傳輸與儲存方案，助力全球客戶搶得商機與市占。

搭載最新12nm制程的PCIe Gen5 SSD控制晶片E26，採用群聯長期引以為傲的自主研發IP技術，並承襲群聯獨家的CoXProcessor 2.0架構，且支援PCIe Dual Port、SR-IOV、與ZNS等功能，能為全球的客戶提供超高效能並兼顧低功耗與彈性客制化的需求，非常適合資料中心 （Datacenter）、雲端伺服器 （Cloud Server）、邊緣運算系統 （Edge Computing）、以及電競運算市場 （Gaming Computing Market） 等。