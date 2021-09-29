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信驊企業社會責任報告書 單顆晶片一年可省電61.34%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

遠端伺服器管理晶片（BMC）大廠信驊（5274）今（29）日發布2020年企業社會責任報告書，涵蓋公司治理、環境、社會三大面向，向社會大眾闡述信驊科技在永續管理面的實踐；信驊積極發揮晶片研發能力聚焦綠色設計，以最新一代BMC晶片AST2600與前一代產品相比，平均單顆晶片一年可節省高達61.34%的用電量。

信驊科技積極接軌國際ESG趨勢，近期內將發布首本ESG摘要，透明且清楚揭露包括環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）等相關議題，以實際行動落實，讓利害關係人更能瞭解信驊科技於ESG各個面向的運作。

董事長林鴻明先生表示，2019年底我們喜迎信驊科技第十五週年，這是我們相當重要的里程碑，長久以來專注於本業高成長的同時，我們也體認到企業永續發展重要性，因此首次發行2020年度企業社會責任報告書，落實永續管理並積極履行企業社會責任。

信驊指出，本次公司委請勤業眾信風險管理諮詢部門協助，依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative） GRI永續性報導原則進行報告書撰寫，具體說明信驊科技永續相關作為及成效。

信驊點出，在環境氣候方面，公司無製造工廠，因此承諾透過積極發揮晶片研發能力聚焦綠色設計，在產品研發上為綠色節能省電做出貢獻，成為客戶能源效益最佳化夥伴；以信驊科技最新一代遠端伺服器管理晶片AST2600與前一代產品AST2500相比，平均單顆晶片一年可節省高達61.34%的用電量即能達成同樣之工作負載。

未來，信驊將繼續投注資源強化公司研發，在提供先進技術同時，發揮技術核心優勢，為全球半導體低碳供應鏈努力。

在公司治理方面，秉持營運透明並強化員工福利與人才管理，積極爭取攬才與留才；信驊科技於2020年所公布之上市櫃公司非主管職平均年薪名列第十位，平均離職率4.30%，遠低於科技業界離職率。

社會投入方面，信驊科技自2013年開始致力於支持弱勢偏鄉教育，近年來則朝向公益投入結合企業核心發展，自2020年起以「協助高等教育，強化青年學子培育」為中長期企業社會責任目標，並且就近選定國立陽明交通大學以及國立清華大學，逐步針對年輕學子進行一連串教育資源投入，包含青年教授贊助計畫，協助大學留任優秀人才等。

信驊 晶片 偏鄉教育

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