宏碁顯示器 奪俄羅斯7月份銷售總冠軍
根據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）顯示器奪下7月份俄羅斯銷售冠軍，以16.1%奪下市場冠軍地位，累計1至7月份亦以13.4%成為市場霸主，並在近三個月內維持市場前三大品牌，宏碁顯示器無論在消費、商用或電競機種皆逐步站穩俄羅斯市場。
宏碁表示，全新生活型態形塑現今社會對於顯示器的各種需求，宏碁積極研發創新產品，訴求多元消費者，無論是商務人士、教育族群、電競玩家或是一般消費者，宏碁皆能提供各式各樣的尺寸、螢幕刷新率、高解析度等產品線，致力在效能上力求突破，以提高使用者的便利性。
除此之外，宏碁旗下電競螢幕部分機種更通過德國萊因Eyesafe® 護眼認證，減少藍光對玩家的影響，提供最佳舒適度的遊戲體驗。
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