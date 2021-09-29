面板價跌及晶圓代工價漲 Q4驅動IC價格力守平盤

根據TrendForce指出，以面板所使用的半導體來說，分為驅動IC、TCON與LCD PMIC，各應用IC價格走勢隨著供需變化而不盡相同，部分驅動IC的價格仍可望優於業界之前的預期，不會隨著面板價格下滑而下跌。

電視、Chromebook與IT消費性機種的驅動IC因為需求率先轉弱，加上面板廠在該類驅動IC已經累積一定的庫存水位，該類驅動IC在第4季將可能出現凍漲情形，但在IT商務機種的驅動IC仍有需求支撐的狀況下，雖然無法將晶圓代工成本完全轉嫁給面板廠，但預期面板廠仍有規避缺貨風險的疑慮，驅動IC價格仍有機會小幅度調漲。

值得注意的是，部分TCON和LCD PMIC目前仍面臨供給不足或是交期過長的問題，加上台積電（2330）第4季在成熟製程漲價幅度不低，預期TCON與PMIC仍有機會維持漲勢。

手機TDDI目前則面臨第4季終端訂單下修的狀況，預期IC價格也無法繼續調漲；反觀手機OLED DDIC現下仍面臨晶圓代工產能不足的問題，加上IC設計技術門檻高，可以供給穩定OLED DDIC的IC廠商寥寥可數，使終端出現大搶明年產能的情形，故第4季仍然有機會漲價。

另一方面，IC廠商過去在缺貨的時候，以捆綁銷售（Bundle）的方式，將驅動IC、TCON與PMIC組合一起販售，不但可以解決面板廠齊套料的問題，IC廠商也可藉此提高銷量。儘管目前驅動IC漲價雜音較多，但TrendForce認為，面對目前仍在缺貨的TCON與PMIC，預期以捆綁銷售的產品仍有機會成功漲價。

在過去長達一年多的缺貨壓力下，面板廠勢必會更謹慎面對IC採購與庫存控管的問題。整體而言，驅動IC在第4季的價格仍有機會力守平盤。

展望2022年，步入上半年淡季後，預期面板需求仍將持續走弱，加上先前累積的面板庫存仍待消化，因此對驅動IC的需求調節在所難免。而部分晶圓代工廠商預期將逐步擴大對驅動IC的供給，意味著驅動IC的供需缺口將逐漸被弭平，缺貨風險將逐漸淡化。對驅動IC廠商而言，如何在淡旺季需求間作調節將是明年一大課題；而較具規模，產品組合較充沛的IC廠商勢必將握有優勢。