快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

面板價跌及晶圓代工價漲 Q4驅動IC價格力守平盤

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce指出，以面板所使用的半導體來說，分為驅動IC、TCON與LCD PMIC，各應用IC價格走勢隨著供需變化而不盡相同，部分驅動IC的價格仍可望優於業界之前的預期，不會隨著面板價格下滑而下跌。

電視、Chromebook與IT消費性機種的驅動IC因為需求率先轉弱，加上面板廠在該類驅動IC已經累積一定的庫存水位，該類驅動IC在第4季將可能出現凍漲情形，但在IT商務機種的驅動IC仍有需求支撐的狀況下，雖然無法將晶圓代工成本完全轉嫁給面板廠，但預期面板廠仍有規避缺貨風險的疑慮，驅動IC價格仍有機會小幅度調漲。

值得注意的是，部分TCON和LCD PMIC目前仍面臨供給不足或是交期過長的問題，加上台積電（2330）第4季在成熟製程漲價幅度不低，預期TCON與PMIC仍有機會維持漲勢。

手機TDDI目前則面臨第4季終端訂單下修的狀況，預期IC價格也無法繼續調漲；反觀手機OLED DDIC現下仍面臨晶圓代工產能不足的問題，加上IC設計技術門檻高，可以供給穩定OLED DDIC的IC廠商寥寥可數，使終端出現大搶明年產能的情形，故第4季仍然有機會漲價。

另一方面，IC廠商過去在缺貨的時候，以捆綁銷售（Bundle）的方式，將驅動IC、TCON與PMIC組合一起販售，不但可以解決面板廠齊套料的問題，IC廠商也可藉此提高銷量。儘管目前驅動IC漲價雜音較多，但TrendForce認為，面對目前仍在缺貨的TCON與PMIC，預期以捆綁銷售的產品仍有機會成功漲價。

在過去長達一年多的缺貨壓力下，面板廠勢必會更謹慎面對IC採購與庫存控管的問題。整體而言，驅動IC在第4季的價格仍有機會力守平盤。

展望2022年，步入上半年淡季後，預期面板需求仍將持續走弱，加上先前累積的面板庫存仍待消化，因此對驅動IC的需求調節在所難免。而部分晶圓代工廠商預期將逐步擴大對驅動IC的供給，意味著驅動IC的供需缺口將逐漸被弭平，缺貨風險將逐漸淡化。對驅動IC廠商而言，如何在淡旺季需求間作調節將是明年一大課題；而較具規模，產品組合較充沛的IC廠商勢必將握有優勢。

面板 晶圓代工廠

延伸閱讀

華景電今上櫃掛牌 公司樂觀看待後市

就市論勢／IC設計、內需消費 優選

世界擴產 發債50億元

面板供應鏈鬆動 友達本益比3.5倍仍續跌 謝金河：後面基本面變化恐非常大

相關新聞

加入南科供電行列 森霸斥資10億建二期燃氣複循環發電

森霸電力在台南市山上區推動「森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫」，今天上午舉行開工動土典禮，預定2024年6月30日商轉供...

氣動工具製造龍頭鑽全董事長賴明達病逝 公司營運正常

氣動工具製造龍頭鑽全實業（1527）董事長賴明達，28日晚間於中國醫藥大學附設醫院病逝，享年72歲，董事會於今（29）日...

中強光電智慧製造 獲2021數位轉型鼎革獎

《哈佛商業評論》與SAP共同舉辦的「2021數位轉型鼎革獎」今（29） 日舉行頒獎典禮，表揚在企業內推動數位轉型，具備多...

NCC加強管理機上盒 違法產品一年內不得重新審驗

國家通訊傳播委員會（NCC）今(29)日「電信管制射頻器材審驗管理辦法」部分條文修正草案，針對違反規定，且經廢止審驗證明...

井琪推動遠傳打造新商業模式 獲數位轉型領袖獎

由《哈佛商業評論》所舉辦之2021「數位轉型鼎革獎」，頒獎典禮於今（29）日舉行，遠傳（4904）總經理井琪以其企業數位...

吳敏求引領旺宏 獲第一屆數位轉型領袖獎肯定

《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範，首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單於今（29）日公布，評審團認為，旺宏電子（23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。